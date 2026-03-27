Мощные корни перца за считанные дни: действенный стимулятор после пересадки

Руслан Иваненко
27 марта 2026, 16:36обновлено 27 марта, 17:28
Автор рассказал, как определить оптимальное время для пересадки рассады, чтобы растения не вытягивались
Как поливать растения раствором с фосфором и стимулятором укоренения для быстрого восстановления / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Когда пересаживать рассаду и как правильно пикировать
  • Какие удобрения и стимуляторы помогают растениям быстро восстановиться
  • Как освещение влияет на развитие рассады перед высадкой в грунт

Выращивание рассады сладкого перца в домашних условиях требует внимания к деталям, ведь именно на ранних этапах формируется потенциал будущего урожая.

Главред решил рассказать, как вырастить рассаду сладкого перца с мощной корневой системой и здоровыми кустами для обильного урожая.

Опытный огородник и автор YouTube-канала "Наша дача" рекомендует уделять особое внимание своевременной рассадке и правильному питанию растений сразу после пересадки.

По его словам, оптимальное время для пикировки наступает примерно через 20 дней после посева семян в общий контейнер. Главным показателем готовности рассады к пересадке является появление первой пары настоящих листочков. В этот период растения начинают конкурировать за свет и питательные вещества, а задержка с пересадкой может привести к вытягиванию стеблей и ослаблению.

Подготовка почвы и выбор емкости

Садовод отмечает, что для успешного выращивания рассады важно использовать легкую и питательную почву, которая обеспечивает доступ кислорода к корням.

Первый этап пересадки рекомендуется проводить в промежуточные горшки объемом около 180 мл, что позволяет растению постепенно осваивать новый субстрат.

Как получить сильную рассаду перца: 6 ключевых правил
Как получить сильную рассаду перца: 6 ключевых правил / Инфографика: Главред

Через 60–65 дней рассаду высаживают в более крупные емкости объемом 0,6 л. Особенностью сладкого перца является возможность заглубления растения до семядольных листьев во время пересадки, что стимулирует развитие боковых корней. Также специалист советует слегка прищипнуть главный корень, чтобы активизировать разветвленную корневую систему.

Первый полив и стимуляция роста

Кроме того, не менее важным этапом после пересадки является первый полив. Для снятия стресса и ускорения регенерации корней эксперты рекомендуют специальный комбинированный раствор. Он содержит фосфорную подкормку (1,5 г на 1 л воды) для развития крепкой корневой системы и стимулятор укоренения, например, Радифарм, Грандис или Корневин (2 мл на 1 л воды).

Уход и освещение

После полива автор рекомендует размещать рассаду в хорошо освещенном месте. Из-за недостатка естественного света в комнатных условиях необходимо дополнительное освещение фитолампами в течение 14–16 часов в сутки. Это предотвращает вытягивание стеблей и формирует компактные кусты, готовые к высадке в открытый грунт, иногда даже с бутонами или цветами.

Подробнее о правильном выращивании рассады сладкого перца смотрите в видео.

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!"

На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.

Ведет канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", — написал он в своем профиле.

Будет почти +20: Украину накрывает новая волна потепления

Будет почти +20: Украину накрывает новая волна потепления

18:17Синоптик
Ребров идет – есть два кандидата на кресло главного тренера сборной Украины

Ребров идет – есть два кандидата на кресло главного тренера сборной Украины

18:14Спорт
Ситуация в РФ критическая, Путин выпрашивает деньги у олигархов — FT

Ситуация в РФ критическая, Путин выпрашивает деньги у олигархов — FT

17:50Мир
Спрятали от посторонних глаз: какой город в СССР тайно построили посреди леса

Спрятали от посторонних глаз: какой город в СССР тайно построили посреди леса

Чеснок начнёт расти на глазах: эксперт раскрыл точную формулу весенней подкормки

Чеснок начнёт расти на глазах: эксперт раскрыл точную формулу весенней подкормки

Четыре знака зодиака скоро получат приятный денежный бонус: кому повезет

Четыре знака зодиака скоро получат приятный денежный бонус: кому повезет

В небе над Украиной зафиксировали российские дроны с парашютами — для чего они

В небе над Украиной зафиксировали российские дроны с парашютами — для чего они

Один знак зодиака ждет потрясающий апрель 2026: гороскоп на месяц

Один знак зодиака ждет потрясающий апрель 2026: гороскоп на месяц

18:46

Деньги списались, счета закрылись: клиенты ПриватБанка бью тревогу

18:36

"Пойдет Украине на пользу": неожиданный сценарий новой войны РФ в Европе

18:17

Будет почти +20: Украину накрывает новая волна потепления

18:14

Ребров идет – есть два кандидата на кресло главного тренера сборной Украины

18:07

Настоящий удар по кошелькам: стоимость важного продукта скоро резко вырастет

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
17:56

Чем пахнет Ирина Билык: ароматы для свиданий и эксклюзив для избранныхВидео

17:50

Ситуация в РФ критическая, Путин выпрашивает деньги у олигархов — FT

17:30

О клещах можно забыть: садоводы раскрыли секрет, что посадить в апреле

17:23

Сырники получатся пышными и не будут разваливаться: главные секреты приготовления

Реклама
17:14

Почему в Вербное воскресенье освящают вербу: секрет обычая, о котором знают не всеВидео

17:07

Американский миллионер и популярная психолог потеряли 15-летнего сына

17:05

"Вычеркнул из жизни": брат звезды "Киборгов" стал оккупантом в армии РФ

17:01

Какой церковный праздник 28 марта: что можно и нельзя делать в этот день

17:00

Дизель пересек "психологическую границу": на АЗС после обеда резко обновили ценники

16:36

Мощные корни перца за считанные дни: действенный стимулятор после пересадкиВидео

16:27

Резкий обвал евро: новый курс валют на 30 марта

16:25

Что видят умирающие на смертном одре: от рассказа медсестры стынет кровь

16:12

Ожидается аномальная жара: синоптики удивили прогнозом погоды

16:05

Родившиеся под знаком счастья: каким людям суждено быть везунчиками по жизни

16:03

"Помните его смешным": известный комик-военный погиб на Харьковщине

Реклама
15:59

Дождь и резкое похолодание надвигается на Житомирщину: когда ожидать смену погоды

15:56

Как правильно сказать "ёрничать" на украинском языке - малоизвестный вариантВидео

15:33

"У нас ничего не было": Пол Маккартни выпустит сольный альбом впервые за пять лет

15:27

Львовщину разогреет до +18, а потом зарядят дожди: когда погода резко испортится

15:26

Перерасчет пенсий с 1 апреля: кому из украинцев увеличат выплаты

15:19

Как правильно по-украински — "ведмідь" или "медвідь": ответ удивит многих

15:08

Настоящий итальянский рецепт панеттоне на Пасху — понравится всемВидео

14:54

Хандэ Эрчел задержали прямо в аэропорту: куда ее везут

14:42

Что нельзя делать в праздник 28 марта: строгие приметы

14:40

Зеленская блеснула свежим образом с экс-президентом США — как повторитьВидео

14:21

"Не мог выйти из дома": украинский танцор впервые рассказал о проблемах с алкоголем

13:51

Может ли водитель повернуть направо: тест по ПДД, который "ломает голову" многимВидео

13:45

К Поплавскому пришли с обысками: в чём подозревают руководство КНУКиИФото

13:43

РФ бросила силы в весеннее наступление, однако ВСУ срывают планы врага: какова ситуация на фронте

13:12

Камалия раскрыла свой самый высокий месячный доход

13:10

Алексей Суханов сделал признание о тайном романе: "Я сейчас люблю"

12:39

Одна категория продуктов подорожает на 7-8% в апреле - на что перепишут цены

12:34

Антонио Бандерас покинул Голливуд: что случилось с его здоровьем

12:28

Погода устроит "качели": прогноз синоптиков на апрель 2026 для Одессы

12:02

Китайский гороскоп на завтра, 28 марта: Крысам - волнения, Драконам - форс-мажоры

Реклама
11:58

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке божьей коровки за 29 секунд

11:57

Гороскоп Таро на завтра 28 марта: Скорпионам - мужество, Весам - наслаждение

11:57

ВСУ отбили сотни километров: Сырский удивил подробностями

11:52

Украинские дроны сорвали план Путина нажиться на иранском конфликте – The Telegraph

11:38

Украина и Саудовская Аравия подписали важный документ - о чем договорились

11:15

Цены на мясо снизились, но ненадолго: что будет в апреле

11:04

"Набираю этот вес гадский": Alyona Alyona сообщила о возвращении диагноза

10:56

"Это будет невероятно": Джоан Роулинг оценила первый тизер нового "Гарри Поттера"Видео

10:54

Курс доллара может пробить новый психологический рубеж: чего ожидать в апреле

10:45

Будут ли высылать повестки через "Дию": Минцифры поставило точку в слухах

