Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Больше никаких "рогатых" корнеплодов: что добавить в лунку при посеве моркови

Руслан Иваненко
27 марта 2026, 21:04
Как подготовить почву, чтобы морковь получалась длинной, ровной и с высоким содержанием питательных веществ.
Уход и полив определяют качество корнеплодов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как получить прямые и ровные корнеплоды моркови
  • Какие методы защиты от вредителей и сорняков эффективны
  • Когда и как правильно сеять морковь для высокого урожая

Морковь — ценное растение с точки зрения питания благодаря высокому содержанию бета-каротина, клетчатки и минералов, а ее правильное выращивание требует соблюдения четкой технологии на всех этапах.

Главред решил рассказать о ключевых рекомендациях для фермеров, стремящихся получить высококачественный урожай моркови.

видео дня

Подготовка почвы

Как пишет издание Agroinform, подготовка почвы является ключевым фактором успеха. Для развития длинного, прямого и ровного корнеплода необходима рыхлая, глубоко обработанная почва с хорошим дренажем. Уплотненные или каменистые участки негативно влияют на форму и размер моркови, что снижает ее рыночную ценность.

Глубокое рыхление до 30 см, внесение компоста и органических удобрений повышают содержание гумуса и улучшают водный баланс почвы. Оптимальный уровень pH — слабокислый или нейтральный; в случае чрезмерной кислотности почву можно известковать для улучшения усвоения питательных веществ.

Как обеспечить ровные корни

Техника посева напрямую влияет на ровность корней. Морковь чувствительна к глубине и плотности посева. Семена сеют в конце марта — середине апреля на глубину 1–2 см, соблюдая расстояние между рядами 25–30 см, а между растениями 3–5 см.

Для равномерного распределения можно смешивать семена с песком или опилками, а после посева легкое уплотнение почвы обеспечит контакт семян с землей.

Уход за всходами и полив

Прорастание моркови длится 2–3 недели, поэтому поддержание влажности почвы в этот период критически важно. Пересыхание почвы или корка на поверхности препятствуют появлению всходов.

На начальной стадии прорастания следует уделять внимание прополке и удалению сорняков, поскольку растения еще слабые и малоконкурентоспособные.

Что любит и чего не любит морковь
Что любит и чего не любит морковь / Инфографика: Главред

Защита растений и борьба с вредителями

Во время роста моркови важно обеспечить постоянную влажность почвы, прореживать густо взошедшие всходы и защищать культуру от вредителей, в частности свекловичной мухи, используя сетки или севооборот. Современные методы включают биологический контроль вредителей и поддержку полезных организмов, что помогает снизить риски заражения.

Чем поливать морковь на грядке для хорошего урожая – смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: Agroinform

Agroinform.hu — венгерский интернет-портал, посвященный сельскому хозяйству и аграрному бизнесу. На сайте публикуются новости аграрной отрасли, аналитические материалы, советы для фермеров, а также размещаются объявления о продаже сельскохозяйственной техники, оборудования и продукции.

Портал считается одним из ведущих аграрных ресурсов Венгрии и помогает фермерам получать профессиональную информацию, следить за рыночными тенденциями и находить предложения на специализированной торговой площадке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять