Не оставит шансов курчавости: эксперт раскрыл эффективную схему защиты персика

Руслан Иваненко
24 марта 2026, 21:09
Эксперт объяснил, когда и чем обрабатывать персиковые деревья для эффективной защиты.
Как правильно удалять пораженные ветки и предотвратить распространение грибка / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Курчавость листьев персика остается одной из самых опасных болезней косточковых культур. Она не только резко снижает урожайность, но и способна постепенно истощить дерево до гибели за несколько сезонов.

Главред решил рассказать, как ранневесенние обработки и санитария сада помогают эффективно защитить сад.

Специалист и автор профильного канала "Украинский агроном", опираясь на практический опыт и агрономическую науку, объяснил, почему большинство садоводов действуют слишком поздно и как правильно защитить сад.

Почему "летнее лечение" не работает

Ключевая ошибка — начало обработок уже после появления симптомов. Деформированные, красноватые листья, которые обычно замечают в мае, сигнализируют об уже завершенном этапе заражения. На этом этапе фунгициды фактически не дают результата.

Возбудитель болезни активизируется значительно раньше, чем большинство садоводов начинают действовать. Его споры "просыпаются" уже при температуре +1…+2°C, а массовое заражение происходит в пределах +4…+8°C. Именно в этот период, когда дерево еще не вступило в активную вегетацию, инфекция проникает в ткани.

Когда же температура поднимается до +15…+20°C, развитие болезни естественным образом останавливается. Из-за этого возникает ложное впечатление, что поздние обработки сработали, хотя на самом деле гриб просто теряет активность из-за тепла. В то же время дерево остается ослабленным и более уязвимым к стрессам и морозам.

Эффективная схема защиты

Эксперт подчеркивает: реальный контроль курчавости возможен только благодаря ранневесенним профилактическим обработкам. Основная цель — уничтожить споры еще до момента проникновения в растение.

Первое опрыскивание садовод советует провести в конце-начале весны, до распускания почек. В этот период применяют контактные препараты на основе меди, в частности бордоскую жидкость, которая эффективно обеззараживает кору и места зимовки патогена.

Второе опрыскивание рекомендуется в фазе "зеленого конуса", когда почки только начинают раскрываться. На этом этапе целесообразно использовать препараты с хлорокисом меди, которые создают защитный барьер на поверхности растения.

Специалист подчеркивает, что именно контактные препараты являются оптимальными в этот период. Из-за отсутствия активного сокодвижения системные фунгициды не работают должным образом. В то же время гриб не формирует устойчивости к меди, что делает такие обработки стабильно эффективными из года в год.

Курчавость листьев персика - как защитить дерево / Инфографика: Главред

Санитария сада: недооцененный фактор

Помимо химической защиты, решающее значение имеет правильная гигиена сада. Если дерево было поражено в прошлом сезоне, необходимо удалить все деформированные, слабые или подсохшие ветки. Их следует уничтожить — лучше всего сжечь, чтобы избежать повторного заражения.

Важно учитывать, что споры гриба легко распространяются по воздуху, поэтому даже здоровые деревья могут заразиться с соседних участков. Именно поэтому обрабатывать нужно не только крону, но и ствол и почву в приствольном круге.

Об источнике: YouTube-канал "Украинское яблоко"

Канал "Украинское яблоко" — он предлагает широкий спектр информации об агротехнике, уходе за садами, подкормке и защите растений. В частности, в своих видео канал подробно рассказывает о важных сезонных работах в саду, таких как осенняя подкормка абрикосов, персиков и других плодовых культур.
Помимо практических советов, канал демонстрирует конкретные решения и продукты, рекомендованные для улучшения состояния плодовых деревьев.

