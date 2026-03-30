Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Помидоры без рассады — как вырастить урожай прямо из почвы

Марина Иваненко
30 марта 2026, 21:48
Прямой посев томатов в грунт позволяет получить закаленные растения. Как правильно сеять, выбирать сорта и ухаживать за помидорами для хорошего урожая.
Посадка помидоров в открытый грунт
Посадка помидоров в открытый грунт

О чем вы узнаете:

  • Почему лучше сеять томаты сразу в грунт
  • Какие сорта лучше всего подходят для прямого посева в грунт

Выращивание томатов прямым посевом в грунт — это способ, который позволяет получить закаленные и устойчивые к болезням растения без использования подоконников и дополнительного освещения. Хотя такой метод дает урожай на две-три недели позже, чем рассадный, он значительно экономит время и силы. Самое главное для этого метода — правильно подобрать сорта и дождаться оптимальной температуры почвы. Главред расскажет об этом более подробно.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости.

видео дня

Преимущества бессаженного метода

Основным преимуществом этого метода является развитие крепкой корневой системы, которая не травмируется при пересадке. Растения, выросшие на постоянном месте, лучше переносят засуху и реже болеют. Также у них нет периода адаптации, который обычно замедляет рост рассады после высадки на грядку.

Какие сорта выбрать для прямого посева

Для того чтобы томаты успели созреть, на канале "SeloStyle" советуют выбирать раннеспелые детерминантные сорта (например, "Ляна" или "Санька"), срок созревания которых составляет 80–90 дней. Для высоких среднеспелых сортов важно вовремя остановить рост.

Позднеспелые сорта не выбирайте... я в начале или в середине августа просто обрезаю у них верхушки, чтобы они не тратили всю свою силу на рост вверх, а направляли ее на созревание плодов.

Когда и как проводить посев

Посев можно начинать только тогда, когда почва на глубине 5 см прогрелась до 12–14 °C. В природе ориентиром может служить цветение одуванчика или вишни. В северных регионах Украины это чаще всего происходит в конце апреля.

Технология посадки:

  • Подготовка лунок — каждое место посадки нужно полить теплой водой.
  • Посев семян — в каждую лунку кладут по 3 семени на глубину до 1,5 см. После всходов оставляют одно самое крепкое растение.
  • Защита — каждую лунку накрывают пластиковой бутылкой с закрытой крышкой. Это создает эффект термоса и защищает всходы от ночных заморозков.
  • Мульчирование — грядку желательно замульчировать. Органика, перепревающая под мульчей, дополнительно повышает температуру почвы.

Агроволокно — одно только агроволокно не подойдет, нужно обязательно закрыть бутылкой... я их просто закрыла бутылками, и мы полностью замульчировали грядки.

Видео о том, как посеять помидоры прямо в грунт, можно посмотреть здесь:

Профилактика заболеваний

Поскольку фитофтора часто проявляется уже с конца июля, профилактику стоит начинать сразу после посева. Для этого грядку следует полить раствором фитоспорина. Также эффективным является использование высоких грядок, где земля прогревается быстрее, а лишняя влага не вызывает гниения семян.

Об источнике: SeloStyle

SeloStyle — это украинский YouTube-канал о садоводстве и огородничестве, где автор Наталья делится практическим опытом выращивания овощей, цветов и ухода за хозяйством. Контент фокусируется на экологичных методах, использовании высоких грядок и проверенных советах для получения урожая в климатических условиях Украины. Канал отличается простой подачей информации и прагматичным подходом к фермерству.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сырский раскрыл реальные планы наступления РФ на Украину - что удалось сорвать ВСУ

23:18Фронт
В МИД жестко ответили на скандальные обвинения Ирана в адрес Украины

22:33Украина
Россия запустила "Кинжалы" по Украине - где зафиксировали ракеты

22:12Война
Популярное

Ещё
Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

Китайский гороскоп на завтра, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

Последние новости

23:18

23:13

23:10

22:33

22:12

22:10

21:57

21:51

21:48

Помидоры без рассады — как вырастить урожай прямо из почвы

21:42

21:26

21:24

21:16

21:02

20:46

20:40

20:11

20:09

19:42

19:29

19:28

19:11

19:10

18:54

18:42

18:29

18:18

18:01

17:51

17:38

17:32

17:22

17:13

17:04

17:02

16:57

16:31

16:27

16:24

16:15

15:52

15:51

15:31

15:17

15:12

15:09

15:08

14:25

14:25

14:18

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять