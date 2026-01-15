Сериал погружает зрителей в мрачную атмосферу провинциального городка, где за внешним спокойствием скрываются жестокие преступления.

События разворачиваются летом 2018 года/ Скриншот

Уже сегодня, 15 января, на платформе Киевстар ТВ стартовала премьера украинского детективного триллера в стиле true crime "Тихая Нава" — одного из самых ожидаемых эксклюзивных проектов Киевстар ТВ. Сериал погружает зрителей в мрачную атмосферу провинциального городка, где за внешним спокойствием скрываются жестокие преступления, молчание и равнодушие системы.

Важную роль в проекте играет сильный актерский состав, который тонко и убедительно передает психологическое напряжение и сложные эмоциональные состояния героев. Ведущие роли в сериале исполнили: Александр Рудинский, Анастасия Пустовит, Михаил Жонин, Сергей Кисиль, Андрей Саминин, Ирина Островская, Александра Сорока, Вероника Мишаева-Яковлева и другие.

"Этот сценарий не оставил места для сомнений, поэтому я сразу согласился на участие. На съемках мы сознательно отказались от телевизионности, типичности и клише — в сериале нет ограничений, и именно это делает его эксклюзивным и уникальным!", — комментируетАлександр Рудинский, актер, исполнитель главной роли.

События разворачиваются летом 2018 года. Молодой юрист Адам Юшкевич (Александр Рудинский) вместе с невестой Инной (Александра Сорока) приезжает в городок Тихая Нава на отдых, который оборачивается трагедией. После конфликта с женихом девушка отправляется на его поиски и становится жертвой изнасилования, а вместо поддержки сталкивается с недоверием и равнодушным отношением правоохранителей. Подозрение неожиданно падает и на самого Адама, их отношения рушатся, но он не готов смириться с несправедливостью и решает собственноручно выяснить правду.

Ситуация обостряется, когда в городке происходит новое преступление — на этот раз с изнасилованием и убийством. Адам вступает в опасное противостояние с системой, где вместо честного расследования царят замалчивание, фальсификации и страх, а пострадавшие вынуждены оставаться наедине со своей травмой.

"Тихая Нава" — это история, которая не оставляет зрителя в стороне и заставляет внимательнее посмотреть на темы, о которых обычно предпочитают молчать. Для Киевстар ТВ это еще один шаг в развитии собственных оригинальных проектов и подтверждение нашего стремления создавать современный украинский контент высокого качества, который резонирует с реальностью и вызывает общественную дискуссию", — комментируетПавел Рыбак, CEO Киевстар ТВ.

К слову, накануне премьеры в столице состоялся специальный допремьерный показ первой серии "Тихой Навы". Мероприятие собрало многочисленных гостей — среди них актеры сериала, команда проекта, звезды и инфлюенсеры. Гости имели возможность первыми посмотреть сериал и пообщаться с создателями, узнав больше о создании этой резонансной истории.

"Тихая Нава" — это смелый и принципиальный сериал, который поднимает острые социальные темы и одновременно задает новую планку качества для украинских сериалов. Проект непременно заинтересует поклонников детективов, true crime и глубоких психологических драм.

Посмотреть сериал "Тихая Нава" можно прямо сейчас — эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ.

