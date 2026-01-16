Культовый сериал "Игра престолов" получит продолжение - подробности

На данный момент проект находится на ранней стадии разработки.

Культовый сериал "Игра престолов" получит продолжение / коллаж: Главред, фото: HBO

К работе над сериалом привлекли сценариста Куок Данг Чана

HBO пока не дает официальных комментариев по поводу сериала

Культовый сериал студии HBO "Игра престолов" получит продолжение. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Проект будет посвящен любимой героине Арье Старк, хотя ранее предполагалось, что первым сольный сиквел получит Джон Сноу. События сериала перенесут на Эссос.

Согласно источникам издания, к работе над сериалом привлекли сценариста Куок Данг Чана, известного по "Каплям бога". На данный момент проект находится на ранней стадии разработки. Сюжет и исполнители главных ролей неизвестны.

HBO пока не дает официальных комментариев по поводу сериала, а актеры еще не подписали контракты. Однако известно, что проект о Джоне Сноу фактически сорвал потенциальный исполнитель главной роли, актер Кит Харингтон. Недавно он заявил, что не желает "даже приближаться" к своему культовому персонажу. И это при том, что ранее он сам пытался запустить спинофф о герое. Вдобавок писатель Джордж Мартин подтверждал разработку шоу о Сноу еще в 2022 году, но в апреле 2024-го Харингтон сообщил, что проект закрыли.

С тех пор Мартин упоминал о нескольких других сиквелах, находящихся в работе, но не раскрывал подробностей их сюжетов. Что касается сольного сериала об Арье, хотя писатель прямо ничего не комментировал, слухи о спиноффе с участием Мэйси Уильямс ходили чуть ли не с момента завершения оригинального сериала в 2019 году.

Британская актриса Эмилия Кларк в 2011 году сыграла ключевую (на данный момент) роль в своей карьере - Дейенерис Таргариен в фэнтезийном драматическом сериале "Игра престолов". Властную и амбициозную девушку, которая, обретая власть, теряла рассудок, Кларк воплощала на экранах целых восемь лет. В недавнем интервью Эмилия призналась, что, вопреки головокружительному успеху "Игры", она завершает работу с фэнтези, как жанром.

Ранее Главред рассказывал, что звезда "Очень странных дел", канадский актер Финн Вулфхард, оставляет актерство после завершения сериала. Артист раскрыл, чем будет заниматься дальше.

О платформе: HBO max HBO max - американский ведущий подписной сервис потоковой передачи видео по требованию поверх сети за подпиской, сообщает Википедия. Предлагая исключительный доступ к контенту из библиотек Warner Bros. Discovery (WBD) платформа является седьмым по количеству подписчиков интернет-медиасервисом потокового видео по запросу в мире, имея совокупно более 122 миллионов подписчиков.

