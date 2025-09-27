Укр
Москва будет в сплошной темноте: Зеленский мощно пригрозил России

Ангелина Подвысоцкая
27 сентября 2025, 18:45
Украина будет бить по России в ответ, если враг будет пытаться оставить украинцев без света.
Москва, ракета
Зеленский пригрозил Москве / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНИАН

Что известно:

  • РФ хочет ударить по украинской энергетике
  • Зеленский угрожает России
  • Москва может оказаться без света

Москва может оказаться в сплошной темноте. Полным блэкаутом пригрозил России президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, пишет УНИАН.

Такие последствия будут ждать Россию, если враг будет пытаться оставить без света Киев. Президент подчеркнул, Украина должна реагировать на действия РФ соответственно.

"Не надо ждать мягких шагов со стороны России в сторону Украины ... Не надо этого бояться. И не надо быть очень осторожными в риторике с "русскими", если они угрожают. Я считаю, что такая же риторика должна быть и у цивилизованных стран. Быть цивилизованными с нецивилизованными - мне кажется, это ошибка. Как в риторике, так и в более содержательных шагах относительно поля боя и ударов вглубь Российской Федерации", - сказал президент.

Зеленский пообещал отвечать на вражеские удары и не планирует проявлять слабость в отношении РФ. Он добавил, что Россия до сих пор имеет целью погрузить Украину в "блэкаут".

"Если Россия уничтожает и ставит цель "блэкаута" в Украине, и ставит эту цель каждую зиму - я не уверен, что ответ от нас и других партнеров должен быть другим. Россия должна четко знать, что цивилизованные страны отличаются от диких тем, что они никогда не начинают первыми, и не являются агрессорами. Но это не значит - что они слабые Если угрожают, например, столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео с заявлением Владимира Зеленского:

зеленский
Зеленский пригрозил Москве / фото: скриншот

РФ готовится к новым ударам - наблюдение мониторов

Россия может готовиться к новому массированному обстрелу Украины. 26 сентября пять Ту-95МС совершили перелет с Дальнего Востока на авиабазу "Энгельс-2".

"С целью зарядки ракетами Х-101 осуществлен перелет 1х Ту-95МС с Дальнего Востока на "Энгельс-2. Также на авиабазу "Энгельс-2" вернулся 1х борт Ту-160, который прилетал на зарядку КР еще 23.09", - говорится в сообщении.

Х-101
Ракета Х-101 / Инфографика: Главред

Это указывает на вероятность ракетной атаки на Украину в ближайшее время.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, дрон РФ взорвался возле одной из украинских АЭС - МАГАТЭ сделало срочное заявление. На месте падения беспилотника образовалась большая воронка.

Днем 26 сентября сообщалось, что РФ атакует Черниговскую область - есть попадания и перебои света, первые подробности. Людей призвали находиться в безопасных местах.

Напомним, РФ определила цели ударов - названы города и вероятные сроки новых обстрелов. У противника в наличии постоянно находится около 300-400 ударных беспилотников, предупредил Олег Жданов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский вторжение России ракетный удар отключения света пресс-конференция Владимира Зеленского
