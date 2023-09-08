"Дніпро" – он или оно: Авраменко дал неожиданный ответ

Языковед призвал граждан уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.

https://glavred.info/life/dnipro-on-ili-ono-avramenko-dal-neozhidannyy-otvet-10499176.html Ссылка скопирована

"Дніпро" – он или оно? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, какой род у слова Днепр.

"Кто-то скажет, "місто" – оно, среднего рода. Подождите, в таком случае "річка" – она. Значит, женского рода. "Дніпро широка"?",- спросил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как пояснил языковед, по родовому признаку надо определять род иноязычных неизменяемых географических названий. Например, экзотический (остров) Бали, полноводная (река) Миссисипи или солнечный (город) Тбилиси.

видео дня

"А вот "Дніпро" – это наше, спрягаемое слово: "Дніпра, Дніпру, Дніпром, на Дніпрі". Запомните, "Дніпро" – как имя "Петро" – мужского рода. И безразлично, город это или река", - заметил он.

Известный учитель также отметил, если украинцы вдруг забудут, к какому роду принадлежит это существительное, то пригодится известная строка Тараса Шевченко: "Реве та стогне Дніпр широкий".

В заключение Авраменко призвал граждан уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку обогатил словарь граждан колоритными украинскими словами, которые мы незаслуженно забыли. Так, языковед ответил, как на украинском сказать "странный случай".

Также Авраменко рассказывал о распространенных ошибках в речи, которые допускают граждане. В частности, известный учитель Украины ответил, как правильно назвать "лимузин" на украинском.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.