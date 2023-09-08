"Дніпро" – он или оно: Авраменко дал неожиданный ответ

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, какой род у слова Днепр.
"Кто-то скажет, "місто" – оно, среднего рода. Подождите, в таком случае "річка" – она. Значит, женского рода. "Дніпро широка"?",- спросил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".
Как пояснил языковед, по родовому признаку надо определять род иноязычных неизменяемых географических названий. Например, экзотический (остров) Бали, полноводная (река) Миссисипи или солнечный (город) Тбилиси.
"А вот "Дніпро" – это наше, спрягаемое слово: "Дніпра, Дніпру, Дніпром, на Дніпрі". Запомните, "Дніпро" – как имя "Петро" – мужского рода. И безразлично, город это или река", - заметил он.
Известный учитель также отметил, если украинцы вдруг забудут, к какому роду принадлежит это существительное, то пригодится известная строка Тараса Шевченко: "Реве та стогне Дніпр широкий".
В заключение Авраменко призвал граждан уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку обогатил словарь граждан колоритными украинскими словами, которые мы незаслуженно забыли. Так, языковед ответил, как на украинском сказать "странный случай".
Также Авраменко рассказывал о распространенных ошибках в речи, которые допускают граждане. В частности, известный учитель Украины ответил, как правильно назвать "лимузин" на украинском.
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