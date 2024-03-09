Шоколадные блины: десерт на Масленицу, который запомнят все

Главред расскажет, как приготовить необычное блюдо и порадовать близких.

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Десерт на Масленицу, который запомнят все / коллаж: Главред, фото: скриншот

В Украине с 11 по 17 марта будут отмечать праздник Масленицы, на который традиционно пекут блины с разными начинками. Однако простые блины - это дань прошлому, опытные хозяйки придумали уже множество интересных и необычных рецептов. Мы расскажем, как приготовить шоколадные блины с вишней.

Шоколадные блины - что вам понадобится

Для теста:

3 яйца

40 г сахара

400 мл молока

140 г муки

20 г какао

30 г сливочного масла

Для начинки:

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350 г творога

1/2ч.л. ванильного сахара

30-40 г сахарной пудры .

20мл сливок (или немного молока)

Для конфитюра:

400гр вишни

2ст.л. сахара

1,5-2ст.л. крахмала

Как приготовить шоколадные блины

Готовим тесто. Соедините яйца, сахар, половину муки, замешайте густое тесто и добавьте треть молока. Затем какао, муку, остальное молоко и сливочное масло. Затем жарьте! С такой пропорции получается около 15 блинов.

Готовим начинку. Все ингредиенты для начинки достаточно смешать и пробить блендером, должна быть кремовая консистенция.

Готовим конфитюр. Вишню с сахаром нужно немножко прогреть, добавить крахмал, помешивая довести до кипения.

Сверните блины и обязательно дайте им немного постоять, пропитаться вишневым конфитюром.

Масленица Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник проводов зимы, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии, также от него сохранился обычай печь блины и устраивать увеселения. В народном календаре восточных славян праздник маркирует границу зимы и весны.

Смотрите видео о том, как приготовить шоколадные блины:

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