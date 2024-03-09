Шоколадные блины: десерт на Масленицу, который запомнят все

В Украине с 11 по 17 марта будут отмечать праздник Масленицы, на который традиционно пекут блины с разными начинками. Однако простые блины - это дань прошлому, опытные хозяйки придумали уже множество интересных и необычных рецептов. Мы расскажем, как приготовить шоколадные блины с вишней.
Шоколадные блины - что вам понадобится
Для теста:
- 3 яйца
- 40 г сахара
- 400 мл молока
- 140 г муки
- 20 г какао
- 30 г сливочного масла
Для начинки:
- 350 г творога
- 1/2ч.л. ванильного сахара
- 30-40 г сахарной пудры .
- 20мл сливок (или немного молока)
Для конфитюра:
- 400гр вишни
- 2ст.л. сахара
- 1,5-2ст.л. крахмала
Как приготовить шоколадные блины
Готовим тесто. Соедините яйца, сахар, половину муки, замешайте густое тесто и добавьте треть молока. Затем какао, муку, остальное молоко и сливочное масло. Затем жарьте! С такой пропорции получается около 15 блинов.
Готовим начинку. Все ингредиенты для начинки достаточно смешать и пробить блендером, должна быть кремовая консистенция.
Готовим конфитюр. Вишню с сахаром нужно немножко прогреть, добавить крахмал, помешивая довести до кипения.
Сверните блины и обязательно дайте им немного постоять, пропитаться вишневым конфитюром.
Масленица
Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник проводов зимы, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии, также от него сохранился обычай печь блины и устраивать увеселения. В народном календаре восточных славян праздник маркирует границу зимы и весны.
Смотрите видео о том, как приготовить шоколадные блины:
@angelinazinkovaa Ці млинці зносять дах? шоколадні з вишнею та сиром •3 яйця •40гр цукру •400-420мл молока •140гр борошна •20гр какао •30гр вершкового масла Поєдную яйця, цукор, половину борошна, замішую густе тісто та додаю третину молока. Далі какао, борошно, решту молока та вершкове масло. Смажу! З такої пропорції виходить близько 15 млинців✨ Вишневий конфітюр? •400гр вишні •2ст.л. цукру •1,5-2ст.л. крохмалю(я додавала 1,5 ст.л. і вийшло таке як на відео, але гарно просочило млинець) Вишню з цукром трошки прогріти, додати крохмаль, перемішуючи довести до кипіння. Сирна начинка •350гр кисломолочного сиру •1/2ч.л. ванільного цукру •30-40гр цукрової пудри •20мл вершків (або трошки молока) Все змішати та пробити блендером, має бути кремова консистенція. Скрутіть млинці та обовʼязково дайте їм трошки постояти, просочитись тим вишневим конфітюром?? Смачного! #млинці#рецептмлинців#млинцірецепт#млинцізсиром#українськірецепти#українськийтікток#рецептмлинців#святковийрецепт#десерт#longervideos#рекомендації#млинцізвишнями♬ Шо З-Под Дуба - DakhaBrakha
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