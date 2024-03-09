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Шоколадные блины: десерт на Масленицу, который запомнят все

Елизавета Бельмас
9 марта 2024, 15:16
Главред расскажет, как приготовить необычное блюдо и порадовать близких.
Десерт на Масленицу, который запомнят все
Десерт на Масленицу, который запомнят все / коллаж: Главред, фото: скриншот

В Украине с 11 по 17 марта будут отмечать праздник Масленицы, на который традиционно пекут блины с разными начинками. Однако простые блины - это дань прошлому, опытные хозяйки придумали уже множество интересных и необычных рецептов. Мы расскажем, как приготовить шоколадные блины с вишней.

Шоколадные блины - что вам понадобится

Для теста:

  • 3 яйца
  • 40 г сахара
  • 400 мл молока
  • 140 г муки
  • 20 г какао
  • 30 г сливочного масла

Для начинки:

видео дня
  • 350 г творога
  • 1/2ч.л. ванильного сахара
  • 30-40 г сахарной пудры .
  • 20мл сливок (или немного молока)

Для конфитюра:

  • 400гр вишни
  • 2ст.л. сахара
  • 1,5-2ст.л. крахмала

Как приготовить шоколадные блины

Готовим тесто. Соедините яйца, сахар, половину муки, замешайте густое тесто и добавьте треть молока. Затем какао, муку, остальное молоко и сливочное масло. Затем жарьте! С такой пропорции получается около 15 блинов.

Готовим начинку. Все ингредиенты для начинки достаточно смешать и пробить блендером, должна быть кремовая консистенция.

Готовим конфитюр. Вишню с сахаром нужно немножко прогреть, добавить крахмал, помешивая довести до кипения.

Сверните блины и обязательно дайте им немного постоять, пропитаться вишневым конфитюром.

Масленица

Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник проводов зимы, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии, также от него сохранился обычай печь блины и устраивать увеселения. В народном календаре восточных славян праздник маркирует границу зимы и весны.

Смотрите видео о том, как приготовить шоколадные блины:

@angelinazinkovaa Ці млинці зносять дах? шоколадні з вишнею та сиром •3 яйця •40гр цукру •400-420мл молока •140гр борошна •20гр какао •30гр вершкового масла Поєдную яйця, цукор, половину борошна, замішую густе тісто та додаю третину молока. Далі какао, борошно, решту молока та вершкове масло. Смажу! З такої пропорції виходить близько 15 млинців✨ Вишневий конфітюр? •400гр вишні •2ст.л. цукру •1,5-2ст.л. крохмалю(я додавала 1,5 ст.л. і вийшло таке як на відео, але гарно просочило млинець) Вишню з цукром трошки прогріти, додати крохмаль, перемішуючи довести до кипіння. Сирна начинка •350гр кисломолочного сиру •1/2ч.л. ванільного цукру •30-40гр цукрової пудри •20мл вершків (або трошки молока) Все змішати та пробити блендером, має бути кремова консистенція. Скрутіть млинці та обовʼязково дайте їм трошки постояти, просочитись тим вишневим конфітюром?? Смачного! #млинці#рецептмлинців#млинцірецепт#млинцізсиром#українськірецепти#українськийтікток#рецептмлинців#святковийрецепт#десерт#longervideos#рекомендації#млинцізвишнями♬ Шо З-Под Дуба - DakhaBrakha

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