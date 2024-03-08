Блины в заливке: десерт на Масленицу, который сведет с ума всех родных

Главред расскажет интересный и необычный рецепт блинов, которые нужно готовить в духовке.

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Десерт на Масленицу, который сведет с ума всех родных / коллаж: Главред, фото: скриншот

С 11 по 17 марта в Украине будет отмечаться Масленица. В этот день принято готовить блины и наслаждаться их вкусом всей семьей и друзьями. Однако стандартные рецепты блинов с начинками уходят в прошлое, а им на смену приходят необычные блюда. Блины в заливке - мы расскажем, как приготовить этот вкусный десерт.

Блины в духовке - рецепт блинов на молоке

Для того, чтобы приготовить блины в заливке, вам понадобится:

500 мл молока

3 яйца

200 гр муки

2 ст. ложки растительного масла

3 ст. ложки сахара

щепотка соли

Для заливки:

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6 ст. ложек сметаны

два яйца

две столовых ложки сахара

Способ приготовления блинов в заливке

Возьмите 500 мл молока, добавьте в него три яйца, муку, масло, сахар и соль. Затем это все необходимо хорошо перемешать, чтобы в тесте не осталось комочков. После этого необходимо пожарить блинчики самым обычным и привычным способом.

Когда все блины будут готовы, необходимо приготовить заливку из приготовленных для нее ингредиентов. На этом этапе пора скрутит блинчики в рулетик, разрезать пополам и уложить в форму с высокими стенками, после чего залить смесью сметаны с яйцами и отправить в разогретую на 180 градусов духовку на 25 минут. Всё готово!

Смотрите видео о том, как приготовить блины в заливке:

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