Блины в заливке: десерт на Масленицу, который сведет с ума всех родных

С 11 по 17 марта в Украине будет отмечаться Масленица. В этот день принято готовить блины и наслаждаться их вкусом всей семьей и друзьями. Однако стандартные рецепты блинов с начинками уходят в прошлое, а им на смену приходят необычные блюда. Блины в заливке - мы расскажем, как приготовить этот вкусный десерт.
Блины в духовке - рецепт блинов на молоке
Для того, чтобы приготовить блины в заливке, вам понадобится:
- 500 мл молока
- 3 яйца
- 200 гр муки
- 2 ст. ложки растительного масла
- 3 ст. ложки сахара
- щепотка соли
Для заливки:
- 6 ст. ложек сметаны
- два яйца
- две столовых ложки сахара
Способ приготовления блинов в заливке
Возьмите 500 мл молока, добавьте в него три яйца, муку, масло, сахар и соль. Затем это все необходимо хорошо перемешать, чтобы в тесте не осталось комочков. После этого необходимо пожарить блинчики самым обычным и привычным способом.
Когда все блины будут готовы, необходимо приготовить заливку из приготовленных для нее ингредиентов. На этом этапе пора скрутит блинчики в рулетик, разрезать пополам и уложить в форму с высокими стенками, после чего залить смесью сметаны с яйцами и отправить в разогретую на 180 градусов духовку на 25 минут. Всё готово!
Смотрите видео о том, как приготовить блины в заливке:
@l.mihailovskaya Рецепт блинчиков? •Молоко 500мл •Яйца 3шт •Мука 200гр •Раст.масло 2ст.л. •Сахар 3ст.л. •Щепотка соли #рецепт#блинчики#блинчикирецепт#блины#закуска#перекус#вкусно#кчаю#завтрак♬ Don't Say - Jex Nwalor
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