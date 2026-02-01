Всего 1% в месяц: экономист назвал продукт, который порадует ценой в феврале

Экономист Олег Пендзин предупредил, что в ближайший месяц ни одна группа товаров не подешевеет.

Цена на хлеб будет расти, но минимально / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Ключевые тезисы экономиста:

Оснований для снижения цен в Украине пока нет

Наиболее стабильной позицией останется хлеб

Цена на хлеб вырастет не более чем на 1% за месяц

Несмотря на ожидания стабилизации цен, оснований для их снижения в Украине пока нет. Больше всего украинцев будет радовать цена на хлеб. Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По словам эксперта, наиболее стабильной позицией в продуктовой корзине останется хлеб. Однако даже здесь речь идет не о неизменности цены, а о ее сдержанном росте.

"Я думаю, что самой большой радостью для нас будет незначительный рост цен. По крайней мере, хлеб точно будет радовать – цена вырастет не более чем на 1% за месяц. А так, я сейчас не вижу направлений, где возможно падение цен", - отметил Пендзин.

Экономист подчеркнул, что надеяться на удешевление импортных товаров, в частности рыбы, не стоит. На стоимость продуктов этой категории давят сразу несколько негативных факторов.

"Рыба – это глубокая заморозка, то есть на фоне отключений света вырастут расходы на морозильники. Плюс гривня немного падает и добавляет к импорту дополнительные средства", - пояснил он.

По словам Пендзина, маловероятно, что хоть какие-то позиции будут терять в цене в ближайший месяц.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что будет с ценами на хлеб в феврале - прогноз эксперта

Доктор экономических наук Светлана Черемисина рассказала, что в феврале в Украине ожидается умеренный рост цен на хлебобулочные изделия, но дефицита хлеба не прогнозируется. По ее словам, подорожание будет в пределах 1,5-3%.

Черемисина объяснила, что рост цен обусловлен энергетическим кризисом, девальвацией, подорожанием топлива и сырья, а также повышением минимальной зарплаты и нормативов для критически важных предприятий.

Как сообщал Главред, цены на овощи в Украине продолжают расти. По состоянию на 1 февраля 2026 года белый лук подорожал до 69,99 грн/кг (в январе – 56,59 грн), репчатый лук – до 9,13 грн/кг (8,60 грн), а чеснок – до 156,04 грн/кг (144,36 грн).

Также из-за высокого спроса и сокращенного предложения тепличные огурцы снова дорожают, сообщили аналитики EastFruit. Сейчас цены на украинском рынке составляют 120-150 грн/кг

Кроме этого, цены на сливочное масло в Украине неожиданно снизились. По словам экономиста Олега Пендзина, причина кроется в росте производства молочных продуктов в Латинской Америке и уменьшении мирового потребления масла.

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских СМИ на финансовую и потребительскую тематику.

