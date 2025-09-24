Уборка для здоровья: как часто нужно пылесосить в доме

Ковры действуют как большие фильтры, и если их не чистить, они становятся источником аллергии/

Как часто нужно чистить ковер

Зачем его чистить

Как он может навредить

Невооруженным глазом недавно пропылесосенный ковёр выглядит безупречно чистым. Но хотя снаружи он может казаться идеально чистым, настоящая проблема кроется глубоко в его пористых волокнах. Более того, без микроскопа вы можете даже не увидеть всех этих истинных тайн.

По словам эксперта по плесени и качеству воздуха Майкла Рубино, ковры неизбежно становятся ловушками для всевозможных частиц, включая пыль, споры плесени, бактерии, экскременты пылевых клещей, пестициды, шерсть домашних животных и многое другое. Без чистки эти частицы начинают накапливаться, представляя серьёзную опасность для здоровья вашего дома и его обитателей.

Почему нужно часто чистить ковры

"Ковры действуют как большие фильтры, и если их не чистить, они становятся источником аллергии", — говорит сертифицированный аллерголог и иммунолог Меган Шепард.

Специалист по напольным покрытиям Кристофер Аюб согласен с этим. "Благодаря циркуляции воздуха загрязняющие вещества фильтруются сквозь волокна или оседают на ковре, когда циркуляции воздуха нет", — объясняет он.

Чистка ковра удалит скопившиеся частицы, такие как пыльца и пылевые клещи, а также улучшит его внешний вид, устранит неприятные запахи и продлит срок его службы.

Как часто нужно чистить ковры / Фото Pixabay

Как часто нужно чистить ковёр

"Профессиональную чистку ковров следует проводить каждые 12–18 месяцев или чаще, если по ним много ходят", — советует Аюб. Конкретная частота чистки зависит от особенностей вашего дома и интенсивности и характера нагрузок, которым подвергается ковёр.

"Всякий раз, когда ковёр подвергается воздействию, например, при ходьбе или включении системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, частицы поднимаются в воздух, что снижает качество воздуха в помещении и приводит к нежелательным последствиям", — объясняет Рубино.

"Чем больше ходят, есть домашние животные, дети или что-либо ещё, что способствует накоплению твёрдых частиц на ковровом покрытии, тем чаще требуется чистка", — говорит он. Аналогичным образом, следует чаще проводить профессиональную генеральную чистку в случае стойких пятен или неприятных запахов.

За коврами нужно ухаживать / Фото Pixabay

Как часто нужно пылесосить ковер?

В промежутках между генеральной уборкой, регулярное пылесосение ковра крайне важно, чтобы минимизировать возможные долгосрочные повреждения и поддерживать его свежий и уютный вид. Однако, по словам Аюба, точной регулярности не существует. "Частота уборки пылесоса зависит от интенсивности движения и таких факторов, как наличие домашних животных или наличие аллергии".

Как правило, он советует ежедневно пылесосить места с высокой проходимостью, а места с меньшей проходимостью — один или два раза в неделю.

