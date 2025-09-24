Уборка для здоровья: как часто нужно пылесосить в доме

Кратко:
Невооруженным глазом недавно пропылесосенный ковёр выглядит безупречно чистым. Но хотя снаружи он может казаться идеально чистым, настоящая проблема кроется глубоко в его пористых волокнах. Более того, без микроскопа вы можете даже не увидеть всех этих истинных тайн.
По словам эксперта по плесени и качеству воздуха Майкла Рубино, ковры неизбежно становятся ловушками для всевозможных частиц, включая пыль, споры плесени, бактерии, экскременты пылевых клещей, пестициды, шерсть домашних животных и многое другое. Без чистки эти частицы начинают накапливаться, представляя серьёзную опасность для здоровья вашего дома и его обитателей.
Почему нужно часто чистить ковры
"Ковры действуют как большие фильтры, и если их не чистить, они становятся источником аллергии", — говорит сертифицированный аллерголог и иммунолог Меган Шепард.
Специалист по напольным покрытиям Кристофер Аюб согласен с этим. "Благодаря циркуляции воздуха загрязняющие вещества фильтруются сквозь волокна или оседают на ковре, когда циркуляции воздуха нет", — объясняет он.
Чистка ковра удалит скопившиеся частицы, такие как пыльца и пылевые клещи, а также улучшит его внешний вид, устранит неприятные запахи и продлит срок его службы.
Как часто нужно чистить ковёр
"Профессиональную чистку ковров следует проводить каждые 12–18 месяцев или чаще, если по ним много ходят", — советует Аюб. Конкретная частота чистки зависит от особенностей вашего дома и интенсивности и характера нагрузок, которым подвергается ковёр.
"Всякий раз, когда ковёр подвергается воздействию, например, при ходьбе или включении системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, частицы поднимаются в воздух, что снижает качество воздуха в помещении и приводит к нежелательным последствиям", — объясняет Рубино.
"Чем больше ходят, есть домашние животные, дети или что-либо ещё, что способствует накоплению твёрдых частиц на ковровом покрытии, тем чаще требуется чистка", — говорит он. Аналогичным образом, следует чаще проводить профессиональную генеральную чистку в случае стойких пятен или неприятных запахов.
Как часто нужно пылесосить ковер?
В промежутках между генеральной уборкой, регулярное пылесосение ковра крайне важно, чтобы минимизировать возможные долгосрочные повреждения и поддерживать его свежий и уютный вид. Однако, по словам Аюба, точной регулярности не существует. "Частота уборки пылесоса зависит от интенсивности движения и таких факторов, как наличие домашних животных или наличие аллергии".
Как правило, он советует ежедневно пылесосить места с высокой проходимостью, а места с меньшей проходимостью — один или два раза в неделю.
