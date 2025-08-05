Какое питание помогает сбросить жир в талии: 11 чудо-продуктов

Вы узнаете:
- Что лучше всего сжигает жир на животе: список
- Пропорции приема пищи при похудении
В попытках избавиться от висцерального жира важно понимать: никакой волшебной еды, которая моментально сжигает жир за 10 дней, не существует. Об этом напоминает Тара Коллингвуд - сертифицированный спортивный диетолог, пишет Главред.
По её словам, чтобы уменьшить количество внутреннего жира, необходимо соблюдать дефицит калорий, двигаться больше и придерживаться здорового питания в долгосрочной перспективе. Об этом пишет eatthis.
Тем не менее, есть продукты, которые помогают худеть. Они регулируют аппетит, ускоряют обмен веществ и поддерживают стабильный уровень сахара в крови.
Автор Youtube-канала "Ivan Krasavin" также рассказал, с помощью каких продуктов можно убрать жир на животе и боках.
Что лучше всего сжигает жир на животе:
Овощи, богатые клетчаткой
Шпинат, брокколи, капуста кейл - отличные варианты. По словам Коллингвуд, такие овощи дают ощущение сытости и помогают уменьшить общее потребление калорий. Можно добавлять их в смузи или использовать в гарнирах.
Бобовые
Чечевица, фасоль и нут - источники белка и клетчатки, которые отлично насыщают и надолго отбивают аппетит. Подойдут как самостоятельное блюдо, так и как дополнение к салатам или основному приёму пищи.
Нежирный белок
Куриное филе, рыба, яйца и тофу обеспечивают организм белком без лишнего жира.
"Они способствуют сохранению мышечной массы, что особенно важно при похудении", - подчёркивает диетолог.
Цельнозерновые продукты
Овсянка, киноа и бурый рис - это полезные углеводы, которые надолго насыщают и помогают держать под контролем уровень сахара в крови.
Орехи
В небольших количествах орехи могут стать отличной добавкой к рациону. Они богаты полезными жирами и помогают избежать переедания. Главное - не увлекаться, так как они достаточно калорийны.
Жирная рыба
Лосось, скумбрия, сардины содержат омега-3 жирные кислоты, которые уменьшают воспалительные процессы, связанные с накоплением висцерального жира.
Зелёный чай
Если ищете альтернативу кофе - попробуйте зелёный чай. В нём есть катехины, которые, по словам Коллингвуд, могут слегка повысить сжигание жира при сочетании с физической активностью.
Греческий йогурт
Обезжиренный или нежирный греческий йогурт с высоким содержанием белка помогает сохранить мышечную массу и даёт долгое чувство сытости. Лучше выбирать вариант без добавленного сахара и добавить к нему свежие ягоды.
Ягоды
Малина, черника, клубника и ежевика - вкусный и полезный способ утолить тягу к сладкому. Они содержат меньше сахара, чем большинство фруктов, но богаты клетчаткой и антиоксидантами.
Авокадо
Полезные мононенасыщенные жиры в авокадо помогают дольше не испытывать голода. Важно помнить об умеренности - даже самые полезные продукты могут мешать снижению веса при переедании.
Пряности
Добавление в пищу острого перца, чили или кайенского, может немного ускорить метаболизм. По словам Коллингвуд, это связано с капсаицином - веществом, повышающим энергозатраты организма.
Смотрите видео о том, с помощью каких продуктов можно убрать жир на животе и боках
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