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Какое питание помогает сбросить жир в талии: 11 чудо-продуктов

Виталий Кирсанов
5 августа 2025, 19:41
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Чтобы уменьшить количество внутреннего жира, необходимо соблюдать дефицит калорий.
Какое питание помогает сбросить жир в талии
Какое питание помогает сбросить жир в талии / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Ivan Krasavin"

Вы узнаете:

  • Что лучше всего сжигает жир на животе: список
  • Пропорции приема пищи при похудении

В попытках избавиться от висцерального жира важно понимать: никакой волшебной еды, которая моментально сжигает жир за 10 дней, не существует. Об этом напоминает Тара Коллингвуд - сертифицированный спортивный диетолог, пишет Главред.

По её словам, чтобы уменьшить количество внутреннего жира, необходимо соблюдать дефицит калорий, двигаться больше и придерживаться здорового питания в долгосрочной перспективе. Об этом пишет eatthis.

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Тем не менее, есть продукты, которые помогают худеть. Они регулируют аппетит, ускоряют обмен веществ и поддерживают стабильный уровень сахара в крови.

Автор Youtube-канала "Ivan Krasavin" также рассказал, с помощью каких продуктов можно убрать жир на животе и боках.

Что лучше всего сжигает жир на животе:

Овощи, богатые клетчаткой

Шпинат, брокколи, капуста кейл - отличные варианты. По словам Коллингвуд, такие овощи дают ощущение сытости и помогают уменьшить общее потребление калорий. Можно добавлять их в смузи или использовать в гарнирах.

Бобовые

Чечевица, фасоль и нут - источники белка и клетчатки, которые отлично насыщают и надолго отбивают аппетит. Подойдут как самостоятельное блюдо, так и как дополнение к салатам или основному приёму пищи.

Нежирный белок

Куриное филе, рыба, яйца и тофу обеспечивают организм белком без лишнего жира.

"Они способствуют сохранению мышечной массы, что особенно важно при похудении", - подчёркивает диетолог.

Цельнозерновые продукты

Овсянка, киноа и бурый рис - это полезные углеводы, которые надолго насыщают и помогают держать под контролем уровень сахара в крови.

Орехи

В небольших количествах орехи могут стать отличной добавкой к рациону. Они богаты полезными жирами и помогают избежать переедания. Главное - не увлекаться, так как они достаточно калорийны.

Жирная рыба

Лосось, скумбрия, сардины содержат омега-3 жирные кислоты, которые уменьшают воспалительные процессы, связанные с накоплением висцерального жира.

Зелёный чай

Если ищете альтернативу кофе - попробуйте зелёный чай. В нём есть катехины, которые, по словам Коллингвуд, могут слегка повысить сжигание жира при сочетании с физической активностью.

Греческий йогурт

Обезжиренный или нежирный греческий йогурт с высоким содержанием белка помогает сохранить мышечную массу и даёт долгое чувство сытости. Лучше выбирать вариант без добавленного сахара и добавить к нему свежие ягоды.

Ягоды

Малина, черника, клубника и ежевика - вкусный и полезный способ утолить тягу к сладкому. Они содержат меньше сахара, чем большинство фруктов, но богаты клетчаткой и антиоксидантами.

Авокадо

Полезные мононенасыщенные жиры в авокадо помогают дольше не испытывать голода. Важно помнить об умеренности - даже самые полезные продукты могут мешать снижению веса при переедании.

Пряности

Добавление в пищу острого перца, чили или кайенского, может немного ускорить метаболизм. По словам Коллингвуд, это связано с капсаицином - веществом, повышающим энергозатраты организма.

Смотрите видео о том, с помощью каких продуктов можно убрать жир на животе и боках

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