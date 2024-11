ВСУ успешно освобождают Харьковщину: где продвинулись смелые воины - аналитики ISW

О чем сказали аналитики:

Украинские военные достигли успехов в районе Глубокого, нанося потери российским подразделениям и отражая их атаки.

Об этом говорится в утреннем отчете Института изучения войны (ISW) за 20 ноября.

По информации института, 19 ноября стало известно о продвижении ВСУ к северу от Харькова. Геолокационные данные подтверждают, что украинские силы заняли лесную зону вблизи Глубокого, расположенную на юго-востоке от населенного пункта.

Несмотря на попытки российских войск удержать позиции, украинские защитники успешно отбивали атаки. В частности, наступательные действия осуществляли российские подразделения, среди которых чеченский батальон "Запад-Ахмат", 128-я резервная бригада и 6-я армия РФ. Бои шли вблизи Липцев, Глубокого и Волчанска.

По словам командира одного из украинских батальонов, во время одной из атак россияне потеряли 139 солдат, пытаясь продвинуться всего на 200 метров. Он отметил, что темпы вражеских наступлений в значительной степени будут зависеть от эффективности украинских контратак.

Украинская армия в очередной раз продемонстрировала силу и профессионализм. Воины продолжают освобождать территории, нанося врагу серьезные потери.

По данным аналитиков ISW, РФ продвигается к украинскому выступлению в Курской области. О продвижении российских войск на северо-восток от Нижнего Клина свидетельствуют геолокационные данные за 19 ноября.

Кроме этого, дроны атаковали Новгородскую область. Согласно данным местных, БПЛА атаковали 13-й арсенал ГРАУ в Новгородской области, вблизи Котово, что ориентировочно 680 км от границы с Украиной.

Как сообщал ранее Главред со ссылкой на DeepState, РФ оккупировала Новую Ильинку и продвинулась на двух направлениях. Враг имеет успех в трех населенных пунктах на Донбассе, а также продвинулся на Торецком направлении.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.