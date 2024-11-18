ВСУ разгромили бронетанковый штурм РФ: под Курахово состоялось важное сражение

Враг поставил цель захватить позиции ВСУ на Кураховском направлении, однако безуспешно.

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ВСУ получили успех на Кураховском направлении / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Что происходит на направлении:

Боевой танк Leopard 2A4 уничтожил бронетехнику РФ и отразил штурм

За последние сутки Силы обороны отбили 42 атаки

ВСУ успешно отбили масштабную атаку российских войск на Кураховском направлении. Оккупанты использовали бронетехнику для прикрытия наступления пехоты, которая имела целью захватить украинские позиции.

Пресс-служба 33-й ОМБр обнародовала видео, где Leopard 2A4 демонстрирует свою боевую эффективность.

видео дня

Однако слаженная работа украинских танков, артиллерии и операторов ударных FPV-дронов сорвала эти планы.

Ключевую роль в отражении атаки сыграл основной боевой танк Leopard 2A4, который эффективно уничтожал вражескую бронетехнику.

Курахово - что известно / Инфографика: Главред

Кадры с уничтоженной техникой и ликвидированными оккупантами также опубликовало подразделение Нацгвардии Украины "Острые козырьки", которое действует на этом участке.

Бои на этом направлении остаются ожесточенными, однако скоординированные действия ВСУ позволили успешно остановить атаку противника.

Как сообщает Генштаб, на Кураховском направлении Силы обороны отбили 42 атаки.

"Активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Новой Ильинки, Берестков, Вознесенки, Сонцовки, Зари, Максимильяновки, Дальнего, Курахово, Катериновки, Елизаветовки и Антоновки", - говорится в сообщении Генштаба.

Ситуация на Кураховском направлении

Ранее Главред сообщал, что аналитики раскрыли военные планы россиян на зиму. По их данным, приоритетом для российских захватчиков может стать захват Торецка, Покровска и Курахово.

В свою очередь военный обозреватель Денис Попович рассказал, что на Кураховском направлении нависла угроза. К сожалению, может образоваться два кольца окружения: одно малое, второе большое.

Также эксперт озвучил неутешительный сценарий, чем Украине грозит потеря Курахово. По его мнению, после выхода ВСУ из Курахово значительная часть юга Донетчины, очевидно, будет под контролем россиян.

Еще больше новостей о войне в Украине:

Танк Leopard 2 - в чем его особенность Танк Leopard 2 - один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие - гладкоствольная пушка Rheinmetall RH-120. Она используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских К1А1. В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки. Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальной дверцей. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит вреда экипажу. Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. Его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм. Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

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