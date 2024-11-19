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Даст ли Байден ракеты для ударов вглубь РФ: Жданов дал неожиданный ответ

Даяна Швец
19 ноября 2024, 01:20
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Украину, как рассказал эксперт, ждут крупные поставки военной помощи США.
Олег Жданов, Джо Байден
Жданов прокомментировал будущий пакет помощи от США / Главред, Офис президента Украины

О чем сказал Жданов:

  • Байден поставит Украине помощь, но не факт, что там будут инструменты для ударов
  • ВСУ могут получить ракеты для РФ отдельным пакетом помощи

В Пентагоне решительно настроены до конца работы администрации действующего президента США Джо Байдена поставить Украине помощь, что осталась от одобренного ранее финансирования.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду дал ответ, может ли Байден предоставить ракеты для ударов вглубь РФ, в рамках тех крупных поставок, которые состоятся до конца его каденции.

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"До конца президентского срока Байдена Украину действительно ждут крупные поставки военной помощи США, однако есть большие сомнения в том, что в этих поставках будет все необходимое для нанесения ударов вглубь РФ", - говорит Жданов.

Военный эксперт отмечает, что это возможно, но сомнения связаны с тем, что все эти пакеты помощи, которые сейчас в экстренном порядке нам присылают, были согласованы заранее.

"Все заявки были проговорены и поданы еще летом, когда эти вопросы обсуждались. Если будет корректировка этих заявок, есть шанс получить и нужные ракеты. Если заявки не будут корректироваться, то ракеты мы можем получить разве что отдельным пакетом помощи. Но денег пока на отдельные поставки нет", - заявил Жданов.

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Что известно о ракетах ATACMS / Инфографика Главреда

Байден дал разрешение на удары вглубь РФ - что известно

В воскресенье, 17 ноября, Главред сообщил, что Байден дал разрешение Украине на удары по России ракетами большой дальности. Вероятно, это будет использовано для защиты украинских сил в районе Курской области на западе РФ.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил, какие объекты в России могут стать целями для ATACMS. По его мнению, это решение США способно существенно повлиять на ход боевых действий.

Более того, чиновники РФ уже задумались бежать из приграничных регионов с Украиной. Особенно обеспокоены в Воронежской области, где один из источников назвал ситуацию плачевной.

Еще больше новостей об ударах по РФ:

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна позволить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украина получала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина имеет право воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, которые передают Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить им по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва и Латвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на их стороне. И Канада не имеет никаких условий для поставки оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

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новости США военная помощь Джо Байден Олег Жданов война России и Украины контрнаступление ВСУ ATACMS Удары вглубь РФ
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