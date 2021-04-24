YouTube заблокировал "каналы Медведчука"

Украина несколько раз обращалась в видеохостинг по вопросу блокировки трансляции подсанкционных каналов.
Телеканалы ZIK, 112 Украина и NewsOne, которые после введения санкций транслировались на видеохостинге YouTube, больше недоступны для просмотра на территории Украины.
При этом за границей их по-прежнему можно смотреть. Также продолжает работу YouTube-канал Перший незалежний, который создали журналисты закрытых каналов.
Отмечается, что "контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов".
Как сообщал Главред, 9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть работает над тем, чтобы телеканалы "пула Медведчука" получили пожизненную блокировку на YouTube.
5 марта подсанкционный телеканал 112 Украина пожаловался на блокировку его трансляции на Youtube. В Тelegram-канале NewsOne заявили, что YouTube якобы не выдержал давления Зеленского, поэтому заблокировал трансляцию.
20 апреля министр культуры Александр Ткаченко заявил, что Украина не один раз официально обращалась к Youtube, чтобы заблокировать трансляции так называемых "телеканалов Медведчука". Однако пока что ответ от видеохостинга не получен.
Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред:
- 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Указ подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций - 5 лет.
- Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина.
- По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
- Президент России Владимир Путин назвал блокирование телеканалов проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.
- Позже Зеленский ввел санкции непосредственно против Медведчука и его жены Оксаны Марченко.