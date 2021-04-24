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YouTube заблокировал "каналы Медведчука"

24 апреля 2021, 10:45
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Украина несколько раз обращалась в видеохостинг по вопросу блокировки трансляции подсанкционных каналов.

Телевизор, пульт
ZIK, 112 Украина и NewsOne попали под санкции / УНИАН

Телеканалы ZIK, 112 Украина и NewsOne, которые после введения санкций транслировались на видеохостинге YouTube, больше недоступны для просмотра на территории Украины.

При этом за границей их по-прежнему можно смотреть. Также продолжает работу YouTube-канал Перший незалежний, который создали журналисты закрытых каналов.

Отмечается, что "контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов".

Как сообщал Главред, 9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть работает над тем, чтобы телеканалы "пула Медведчука" получили пожизненную блокировку на YouTube.

5 марта подсанкционный телеканал 112 Украина пожаловался на блокировку его трансляции на Youtube. В Тelegram-канале NewsOne заявили, что YouTube якобы не выдержал давления Зеленского, поэтому заблокировал трансляцию.

20 апреля министр культуры Александр Ткаченко заявил, что Украина не один раз официально обращалась к Youtube, чтобы заблокировать трансляции так называемых "телеканалов Медведчука". Однако пока что ответ от видеохостинга не получен.

Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред:

санкции YouTube Виктор Медведчук ZIK NewsOne 112 Украина новости Украины Тарас Козак
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