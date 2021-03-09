Зеленский анонсировал пожизненный бан каналов Медведчука на YouTube

Виктор Медведчук / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть работает над тем, чтобы телеканалы "пула Медведчука" получили пожизненную блокировку на YouTube.

Об этом Зеленский заявил в ходе форума Украина 30. Культура, медиа, туризм.

Напомним, 5 марта подсанкционный телеканал 112 Украина пожаловался на блокировку его трансляции на Youtube.

В Тelegram-канале NewsOne заявили, что YouTube якобы не выдержал давления Зеленского, поэтому заблокировал трансляцию.

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Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред: