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Зеленский анонсировал пожизненный бан каналов Медведчука на YouTube

9 марта 2021, 11:29

Владимир Зеленский заявил, что власть работает над тем, чтобы телеканалы 112 Украина, NewsOne и Zik получили пожизненную блокировку на YouTube.

Медведчук
Виктор Медведчук / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть работает над тем, чтобы телеканалы "пула Медведчука" получили пожизненную блокировку на YouTube.

Об этом Зеленский заявил в ходе форума Украина 30. Культура, медиа, туризм.

Напомним, 5 марта подсанкционный телеканал 112 Украина пожаловался на блокировку его трансляции на Youtube.

В Тelegram-канале NewsOne заявили, что YouTube якобы не выдержал давления Зеленского, поэтому заблокировал трансляцию.

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Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред:

  • 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
  • Указ подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций - 5 лет.
  • Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина.
  • По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK), принадлежащих народному депутату от Оппозиционной платформы - За жизнь Тарасу Козаку. По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
  • Пятый президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему при нем не закрыли пророссийские каналы Козака.
  • В Кремле осудили санкции против трех телеканалов в Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам.
  • Президент России Владимир Путин назвал блокирование телеканалов проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.

санкции Владимир Зеленский YouTube Виктор Медведчук ZIK NewsOne 112 Украина новости Украины
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