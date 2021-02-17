Путин вступился за своего кума из-за закрытия NewsOne, ZIK и 112 Украина

Путин отреагировал на закрытие каналов Медведчука/ Reuters

Президент России Владимир Путин прокомментировал закрытие в Украине трех телеканалов - NewsOne, ZIK и 112 Украина, которые входят в холдинг Новости и принадлежат Тарасу Козаку - соратнику кума Путина Виктора Медведчука.

Хозяин Кремля назвал блокирование телеканалов проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова, передает ТАСС.

"Что касается свободы слова, то для нас ясно все: здесь так называемые двойные стандарты настолько ясно проявились в последнее время, что нет никаких сомнений в том, как в отношении нас работают наши так называемые оппоненты", - сказал Путин.

В качестве примера российский лидер привел Украину.

"В Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Как это можно комментировать? Никак, кроме как использование этих инструментов для достижения своих геополитических целей", - отметил Путин.

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Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред: