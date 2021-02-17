УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин вступился за своего кума из-за закрытия NewsOne, ZIK и 112 Украина

17 февраля 2021, 10:49
Прослушать новость
Остановить

Президент России назвал блокирование телеканалов проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.

Путин
Путин отреагировал на закрытие каналов Медведчука/ Reuters

Президент России Владимир Путин прокомментировал закрытие в Украине трех телеканалов - NewsOne, ZIK и 112 Украина, которые входят в холдинг Новости и принадлежат Тарасу Козаку - соратнику кума Путина Виктора Медведчука.

Хозяин Кремля назвал блокирование телеканалов проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова, передает ТАСС.

"Что касается свободы слова, то для нас ясно все: здесь так называемые двойные стандарты настолько ясно проявились в последнее время, что нет никаких сомнений в том, как в отношении нас работают наши так называемые оппоненты", - сказал Путин.

В качестве примера российский лидер привел Украину.

"В Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Как это можно комментировать? Никак, кроме как использование этих инструментов для достижения своих геополитических целей", - отметил Путин.

Читайте такжеЗеленскому подсунули "крючок": чем обернется для президента блокировка телеканалов Медведчука

Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред:

  • 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
  • Указ подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций - 5 лет.
  • Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112.
  • По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
  • Позже стали известны подробности заседания СНБО, на котором было принято решение о введении санкций против телеканалов, принадлежащих народному депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку. По данным СМИ, спикер Рады Дмитрий Разумков не стал поддерживать введение санкций.
  • В ОПЗЖ пригрозили Зеленскому импичментом в ответ на блокировку телеканалов.
  • Пятый президент Украины ПетрПорошенко объяснил, почему при нем не закрыли пророссийские каналы Козака.
  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK), принадлежащих народному депутату от Оппозиционной платформы - За жизнь Тарасу Козаку. По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
  • В Кремле осудили санкции против трех телеканалов в Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам.

новости России Владимир Путин ZIK NewsOne 112 Украина
Сейчас вы просматриваете новость «Путин вступился за своего кума из-за закрытия NewsOne, ZIK и 112 Украина». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Россия рассыплется на восемь государств – экспертРоссия рассыплется на восемь государств – эксперт Михаил Боярский попал в больницу и проклинал женуМихаил Боярский попал в больницу и проклинал жену Эксперт объяснила последствия заявления Лаврова о разрыве России и ЕвросоюзаЭксперт объяснила последствия заявления Лаврова о разрыве России и Евросоюза Кравчук раскрыл планы России по присоединению ДонбассаКравчук раскрыл планы России по присоединению Донбасса В РФ назвали неожиданное имя нового лидера оппозиции после НавальногоВ РФ назвали неожиданное имя нового лидера оппозиции после Навального
Следующий материал

Последние новости

11:02
У Лаврова оценили работу с командой Байдена и пригрозили США ударом
11:02
Гороскоп на 17 февраля для всех: скачок привлекательности и случайная прибыль Видео
11:00
Ретинол: способы применения и побочные эффекты Видео
10:49
Путин вступился за своего кума из-за закрытия NewsOne, ZIK и 112 Украина Видео
10:40
Хотели украсть технологию вакцины от COVID-19: хакерам КНДР удалось взломать Pfizer - CNN Видео
Реклама
10:24
Власти провалили вакцинацию и теперь пытаются снять с себя вину мнение
10:18
Оккупанты среди ночи нагрянули с обысками к крымским татарам – чем ответил Киев Видео
09:53
Челлендж на спор: известны новые детали смертельного отравления школьниц в Боярке
09:42
У Лаврова объяснили, как санкции США отразятся на достройке Северного потока-2 Видео
09:04
В Киеве поезд на полном ходу раздавил легковушку: пассажира проволокло по рельсам с километр Видео
08:43
День доброты - поздравления в прозе, стихи и картинки с Днем доброты
08:40
Непогода в Украине: где ограничено движение транспорта Видео
08:37
Байден допустил мировое лидерство Китая и пригрозил Пекину последствиями Видео
08:18
Что привез Зеленский из поездки в ОАЭ мнение
07:54
Ким Чен Ын впервые за год показал публике свою жену Видео
07:15
Байден настроен завершить "вечные войны" за рубежом - Госдеп
06:34
В Украине получили документы на регистрацию вакцины от COVID-19 компании Pfizer Видео
06:24
Эти роскошные женские брюки клеш из 70-х будут повсюду весной и летом Фото Видео
05:23
Как стать лучше и понять свою ценность: психолог раскрыла упражнения
04:58
Скандал с порно во львовском вузе получил финал Видео
Реклама
04:22
Как заказать справку о несудимости: все способы Видео
04:03
В моде лиловые ногти и феерический маникюр розовый градиент Фото Видео
03:44
Арестович раскрыл детали возможной сделки с РФ по Донбассу Видео
03:04
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
02:35
Увиливает от антител: в Британии нашли еще один вирус-"мутант" Видео
02:04
Как убрать тяжести в желудке и подстегнуть пищеварение
01:32
В Минздраве назвали новые сроки старта вакцинации от COVID-19 в Украине Видео
01:20
Синоптики изменили прогноз погоды и назвали новую дату потепления Видео
00:59
В Украине расширили полномочия и.о. министров: Рада приняла решение Видео
00:41
Врач назвала опасные свойства граната Видео
00:37
Эксперт спрогнозировал, как долго Украина сможет протянуть без кредита МВФ Видео
00:16
Появились новые подробности отравления школьниц в Боярке
16 февраля, вторник
23:48
ПСЖ и Ливерпуль легко обыграли Барселону и РБ Лейпциг Фото
23:45
В США обвинили Россию за обострение ситуации на Донбассе Видео
23:00
Что говорит цвет одежды о вашей личности Видео
22:59
Облако из лавы и пепла: на Сицилии вновь проснулся знаменитый вулкан Видео
22:52
В Офисе президента после провальных переговоров с МВФ сделали новое заявление Видео
22:37
Трампу выдвинули очередное обвинение из-за штурма Капитолия Видео
22:11
У Байдена заявили о жесткой позиции США по Северному потоку-2 Видео
22:01
Ученые подсчитали, сколько людей болеет COVID-19 бессимптомно Видео
Реклама
21:44
Лаконичная стрижка на длинные волосы из 90-х входит в моду на весну-лето Фото Видео
21:34
У Кравчука заявили, что в переговорах по Донбассу произошел важный поворот Видео
21:30
В НАБУ резко ответили Минздраву на обвинение о срыве поставок вакцин Видео
21:13
Кулеба тонко уколол Лаврова за "широту русской души" Видео
21:01
Названо лучшее время для приема витаминов Видео
20:40
В Украину идет сильный снегопад и атакует холод Видео
20:27
"Нужно выжать максимум": в МИД Украины высказались о Минских переговорах Видео
20:19
Ученые узнали вкус электронной сигареты, который "убивает" легкие Видео
20:11
Известным российским артистам запретили въезд в Украину Видео
19:57
Зеленский "забанил" Шария в своем Facebook, блогер негодует Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять