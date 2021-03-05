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"Канал Медведчука" пожаловался на блокировку трансляции на YouTube

5 марта 2021, 21:42

В NewsOne заявили, что YouTube якобы не выдержал давления Зеленского, поэтому заблокировал трансляцию.

ютуб
Ютуб заблокировал трансляцию 112 Украина / Скриншот

Один из телеканалов, против которых ввели санкции, пожаловался на блокировку его трансляции на Youtube. Речь идет о канале 112 Украина, говорится в Тelegram-канале подсанкционного NewsOne.

В NewsOne заявили, что YouTube якобы не выдержал давления Зеленского, поэтому заблокировал трансляцию.

В эфире нового канала журналистов Медведчука во время выступления экс-премьер-министра Николая Азарова появилась надпись, что Youtube заблокировал трансляцию 112.

Сейчас на ютуб странице 112 Украина нет эфира канала, однако подключена трансляция "Первого независимого", который создали журналисты из санкционных телеканалов.

Санкции против Виктора Медведчука – что нужно знать

  • В феврале Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил введение санкций против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат нардепу от ОПЗЖ и бизнес-партнеру Виктора Медведчука Тарасу Козаку, однако считаются "медведчуковскими".
  • Потом Совет решил наказать ограничительными мерами Медведчука и его супругу – телеведущую Оксану Марченко – за финансирование терроризма.
  • Санкции против каналов, а также Медведчука и Марченко, своими указами ввел в действие Владимир Зеленский.

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