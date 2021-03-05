"Канал Медведчука" пожаловался на блокировку трансляции на YouTube

Ютуб заблокировал трансляцию 112 Украина / Скриншот

Один из телеканалов, против которых ввели санкции, пожаловался на блокировку его трансляции на Youtube. Речь идет о канале 112 Украина, говорится в Тelegram-канале подсанкционного NewsOne.

В NewsOne заявили, что YouTube якобы не выдержал давления Зеленского, поэтому заблокировал трансляцию.

В эфире нового канала журналистов Медведчука во время выступления экс-премьер-министра Николая Азарова появилась надпись, что Youtube заблокировал трансляцию 112.

Сейчас на ютуб странице 112 Украина нет эфира канала, однако подключена трансляция "Первого независимого", который создали журналисты из санкционных телеканалов.

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