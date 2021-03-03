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Тука объяснил, для чего Зеленский ударил по Медведчуку

3 марта 2021, 16:45
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Власти Украины наказали Медведчука санкциями, чтобы ослабить его влияние, полагает экс-чиновник.

Зеленский нанес санкционный удар по куму Путина с конкретной целью, полагает Тука
Владимир Зеленский нанес санкционный удар по куму Владимира Путина с конкретной целью, считает Георгий Тука / УНИАН

Власти Украины нанесли санкционный удар по главе политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь, куму президента Российской Федерации Владимира Путина Виктору Медведчуку, чтобы разрушить его монополию на коммуникацию с руководством РФ.

Санкции в Украине против Медведчука ввели, чтобы ослабить его влияние и переключить внимание с него как основного переговорщика с российской стороной на кого-то из команды президента Владимира Зеленского, рассказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука на чате в Главреде.

По мнению собеседника, в частности переговоры с Россией может начать вести глава Офиса президента Андрей Ермак.

"…Есть мощный внешний игрок – Российская Федерация. До недавнего времени монопольно и очень активно его интересы в Украине представлял исключительно Медведчук… санкции против Медведчука – это лишь попытка разрушить его монополию на коммуникацию с российским руководством", – отметил бывший чиновник.

Напомним, после начала российской агрессии против Украины Виктор Медведчук и другие члены ОПЗЖ не раз летали в Москву, чтобы встретиться с руководством РФ.

Санкции против Виктора Медведчука – что нужно знать

  • В феврале Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил введение санкций против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат нардепу от ОПЗЖ и бизнес-партнеру Виктора Медведчука Тарасу Козаку, однако считаются "медведчуковскими".
  • Потом Совет решил наказать ограничительными мерами Медведчука и его супругу – телеведущую Оксану Марченко – за финансирование терроризма.
  • Санкции против каналов, а также Медведчука и Марченко, своими указами ввел в действие Владимир Зеленский.

санкции Владимир Зеленский Георгий Тука Виктор Медведчук Андрей Ермак
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