Тука объяснил, для чего Зеленский ударил по Медведчуку

Власти Украины наказали Медведчука санкциями, чтобы ослабить его влияние, полагает экс-чиновник.
Власти Украины нанесли санкционный удар по главе политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь, куму президента Российской Федерации Владимира Путина Виктору Медведчуку, чтобы разрушить его монополию на коммуникацию с руководством РФ.
Санкции в Украине против Медведчука ввели, чтобы ослабить его влияние и переключить внимание с него как основного переговорщика с российской стороной на кого-то из команды президента Владимира Зеленского, рассказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука на чате в Главреде.
По мнению собеседника, в частности переговоры с Россией может начать вести глава Офиса президента Андрей Ермак.
"…Есть мощный внешний игрок – Российская Федерация. До недавнего времени монопольно и очень активно его интересы в Украине представлял исключительно Медведчук… санкции против Медведчука – это лишь попытка разрушить его монополию на коммуникацию с российским руководством", – отметил бывший чиновник.
Напомним, после начала российской агрессии против Украины Виктор Медведчук и другие члены ОПЗЖ не раз летали в Москву, чтобы встретиться с руководством РФ.
Санкции против Виктора Медведчука – что нужно знать
- В феврале Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил введение санкций против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат нардепу от ОПЗЖ и бизнес-партнеру Виктора Медведчука Тарасу Козаку, однако считаются "медведчуковскими".
- Потом Совет решил наказать ограничительными мерами Медведчука и его супругу – телеведущую Оксану Марченко – за финансирование терроризма.
- Санкции против каналов, а также Медведчука и Марченко, своими указами ввел в действие Владимир Зеленский.