Санкции против Медведчука: последствия для Зеленского, Украины и России

Эксперты рассказали, какие последствия будут иметь введенные Зеленским санкции против Медведчука

Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против восьми физлиц, среди которых нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также 19 юридических лиц. Президент Владимир Зеленский уже согласовал данное решение СНБО, подписав соответствующий указ. Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, санкции были введены сроком на три года по статье о финансировании терроризма.

Что касается юрлиц, то под санкции среди прочих попали сеть спортивных товаров Спортмастер, крупная российская фармацевтическая компания, энергетические предприятия, а также Севастопольский государственный университет.

Санкции в отношении Марченко и Медведчука, а также других физических и юридических лиц предусматривают:

блокирование активов, то есть временное ограничение пользования и распоряжения принадлежащим им имуществом;

ограничение торговых операций;

остановку выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или остановку лицензий и других разрешений, позволяющих вести определенный вид деятельности, в частности, пользоваться недрами;

полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод и портов;

ограничение или прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины;

предотвращение выведения капиталов из Украины;

запрет участия в приватизации и аренде госимущества резидентами иностранного государства или лицами, которые контролируются таковыми резидентами либо действуют в их интересах;

запрет на выдачу разрешений, лицензий НБУ на осуществление инвестиций в другое государство, размещение валютных ценностей на счетах в другом государстве.

Главред разбирался, какими будут политические и экономические последствия введения санкций против Виктора Медведчука и прочих лиц, как это решение Зеленского отразится на безопасности Украины, в частности, на ситуации на Донбассе, а также насколько возможна отмена санкций через суд.

Хромое юридическое обоснование

Санкции, введенные против Виктора Медведчука и других, вскоре могут быть отменены через суд, поскольку они юридически не обоснованы. Решения СНБО и указа президента для применения подобных ограничений, тем более, в отношении граждан Украины – недостаточно.

"Юридическое обоснование санкций хромает по всем фронтам. Будут еще и суды, и долгие тяжбы. Власть ссылается на какие-то расклады СБУ, но этого недостаточно, все равно это внесудебная расправа", – заявил в комментарии Главреду политический и экономический эксперт Тарас Загородний .

По его мнению, именно из-за слабых юридических оснований подобные санкции так и не ввел за свою каденцию экс-президент Украины Петр Порошенко, а Зеленский – дерзнул.

Читайте такжеКак Зеленский доказал всем, что он далеко не "бубочка"Загородний отметил: "СНБО – это консультативный орган, и его решения не имеют прямой юридической силы. И хотя Зеленский своим указом ввел в действие решение о санкциях, власть все-таки полностью обошла судебную систему: доказательств нет, уголовных дел нет, но власть стала "махать шашкой" и вводить санкции. Все это очень напоминает сталинские тройки".

Более того, введение санкций против украинских граждан грубейшим образом противоречит закону о санкциях, Конституции Украины, а также Конвенции о защите прав и основоположных свобод, подчеркнул адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец .

Юрист убежден, что введение санкций за то, что якобы Медведчук и прочие физические и юридические лица подозреваются в финансировании терроризма, не выдерживает критики.

"Подозревать можно что угодно. Важно – есть ли в отношении лица решение суда, ведь в Украине действует презумпция невиновности. Можно любого человека обвинить в чем угодно, но это не повод ограничивать его права и свободы без соответствующего решения суда – это запрещено и Конституцией, и Конвенцией о защите прав и основоположных свобод. Потому все эти "жидкие" аргументы власти касательно возможности введения санкций в отношении граждан Украины не выдерживают никакой критики", – отметил Кравец.

Оценивая юридическую перспективу отмены санкций через суд, юрист подчеркнул, что рассчитывать на справедливое решение украинских судов вряд ли стоит, поскольку после "судебной реформы Порошенко-USAID" высшие суды в Украине перестали быть независимыми.

При этом, по словам Ростислава Кравца, эта история с санкциями против Медведчука может ударить по карману украинцев: "Эта история может привести к многомиллиардным искам к Украине о возмещении причиненного ущерба. А возмещать этот ущерб будут, как всегда, украинские налогоплательщики, а не те лица, которые принимали решение о санкциях", – подчеркнул юрист.

Политические последствия санкций для ОПЗЖ и Медведчука

Решение Зеленского о санкциях против Виктора Медведчука и прочих лиц будет иметь ряд политических последствий и для ОПЗЖ, и для самого Медведчука. Всем оно создаст немало проблем.

Зеленский этим решением застал Медведчука врасплох. Как отметил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев , максимум, на что сподобился в ответ Медведчук, – это выступление Рабиновича с трибуны Верховной Рады.

Читайте такжеЗапад руками Зеленского показательно унижает Путина"Стало очевидным, что, кроме медийной закачки, за ОПЗЖ нет серьезного организационного ресурса. Даже имея 40 с лишним штыков в Раде, эта политсила не сподобилась даже на блокирование парламентской трибуны. Проявившееся бессилие Медведчука и ОПЗЖ негативно отразится на их рейтингах, особенно – в регионах", – уверен Золотарев.

Более того, политолог, ссылаясь на то, что даже идеологически близкие по политическим взглядам однопартийцы Медведчука не стали выступать в его защиту, прогнозирует: можно ожидать скорого дробления ОПЗЖ и появления нового политического проекта, который будет представлять интересы юго-востока.

В свою очередь, политический эксперт Тарас Загородний считает, что введенные против Медведчука санкции не будут иметь особых последствий для политической силы, членом которой он является. "Ведь у ОПЗЖ есть лидер – Юрий Бойко, есть и дружественные телеканалы. Потому вряд ли что-либо изменится для этой политсилы", – отметил он.

По словам Загороднего, в каком-то смысле санкции, введенные против Медведчука, даже на руку Бойко, поскольку таким образом он избавляется от достаточно сильного игрока в лице Медведчука, который всегда вел свою собственную игру, и ему было сложно что-либо возразить.

Виктор Медведчук в результате санкций понесет не только экономические, но и политические потери. Прежде всего, нивелирована его роль как "эксклюзивного контактера с "русским миром", отметил Андрей Загородний. Кроме того, по его словам, санкции нанесли удар по ресурсной базе, благодаря которой Медведчук мог себе позволить "такую дорогую олигархическую игрушку как содержание телеканалов и собственного политического проекта".

После введения санкций супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что идет в политику – мол, "зеленые" не оставили ей выбора, и потому она вступила в ряды ОПЗЖ. Члены этой партии увидели в этом новые возможности для своей политической силы. Так, народный депутат от ОПЗЖ Юрий Павленко заявил, что на следующих президентских выборах Оксана Марченко может составить конкуренцию Владимиру Зеленскому.

Однако опрошенные Главредом эксперты не верят в успешную политическую карьеру Марченко.

"Особых политических перспектив у Марченко нет, даже несмотря на отсутствие у нее негативного шлейфа, который есть у ее супруга, и позитивное восприятие ее персоны людьми. Рано ее сватать в президенты Украины: одного позитивного восприятия мало", – отметил политолог Андрей Золотарев.

Согласен с коллегой и Тарас Загородний: "У ОПЗЖ и так есть лидер, которого признают, принимают в посольствах и не считают токсичным – Юрий Бойко. А Марченко… Ну, вступила в ОПЗЖ, и всё. Ничего из этой затеи не выйдет".

Дополнительные проблемы для Зеленского

Владимиру Зеленскому решение о санкциях против Медведчука принесет больше проблем, нежели выгод. В любом случае, решить проблему стремительно подающих рейтингов власти точно не удастся.

Впрочем, если последуют еще какие-либо действия власти в направлении деолигархизации, это может улучшить рейтинговые позиции Зеленского, считает политолог Андрей Золотарев. Если же президент ограничится одним лишь решением о санкциях против Медведчука, он сможет только на время стабилизировать свой рейтинг, уверен эксперт.

"Электорат Евросолидарности к Зеленскому не побежит. Однако по позициям Порошенко эта история может ударить, ведь Зеленский сделал то, чего Порошенко не смог. Петр Алексеевич был в договорных отношениях с Медведчуком, Путиным и тщательно соблюдал непубличную часть "Минска", а у Зеленского этих тормозов и обязательств нет", – отметил Золотарев.

Читайте такжеКак Порошенко цинично предал своего партнера МедведчукаВ свою очередь, политический эксперт Тарас Загородний утверждает, что для Зеленского введение экономических ограничений против Медведчука и Ко опасно тем, что он похайпит на этой теме, его поддержит патриотическая часть общества, однако политические дивиденды он так и не получит.

"Порошенко все равно останется лидером этой части электората. Зеленскому удастся отхватить от его электорального поля максимум 2%, что никак не решит его проблем", – уточнил Загородний.

Вместе с тем, по словам эксперта, теперь все ведущие политические игроки в Украине напряглись: не ясно ведь, кто станет следующим после Медведчука, и что еще взбредет в голову "зеленым".

"Судя по заявлениям Данилова, следующим шагом может стать пересмотр итогов приватизации и национализации. Однако таким образом Зеленский создаст себе дополнительные проблемы, а не получит выгоды", – добавил Тарас Загородний.

По мнению политолога, Зеленскому следовало вводить санкции против Медведчука год назад, когда у него был колоссальная поддержка населения и высокий рейтинг доверия. А сейчас – у него войны на всех фронтах: не понятна позиция Запада в отношении Украины, население бунтует из-за роста тарифов, рейтинги власти падают.

"Это не лучший момент для Зеленского, чтобы ссориться с существующей политической системой… Власть Зеленского весьма неустойчива. Он повторяет путь Ющенко, только исходит из гораздо худших позиций. Если Ющенко хотя бы понимал, где можно петлять, то нынешние ребята ловят хайп на пустом месте, не получая при этом ничего", – считает Загородний.

Поэтому от решения о санкциях против Медведчука будет больше вреда для Зеленского, чем пользы, и в худшем случае он может поплатиться своим президентским креслом.

"Не ясно, как Зеленский собирается вырулить из той каши, которую заварил, учитывая, что воевать его команде придется против всех. Не имея ни реальной власти, ни ресурсов, Зеленский просто попадет в цугцванг, а потому не факт, что досидит до конца своего первого президентского срока", – отметил Тарас Загородний.

Последствия удара по Медведчуку и Ко для украинской экономики

Не секрет, что санкции болезненны не только для того, против кого они вводятся, но и для того, кто их вводит. Потому и санкции против Виктора Медведчука, а также ряда других физических и юридических лиц, будут иметь определенные последствия и для экономики Украины, предостерег экономический и политический эксперт Тарас Загородний.

Санкции против юрлиц эксперт назвал "старыми украинскими разборками, в ходе которых просто будут разрывать активы".

Гораздо больше проблем, по мнению Загороднего, создадут Украине санкции против сети магазинов спортивных товаров Спортмастер.

Читайте такжеСанкции против кума Путина ввели. Что дальше?"Да, этой компанией руководят граждане РФ, но официально она оформлена на Сингапур. При этом Украина в свое время подписала соглашение о защите инвестиций. Таким образом, у Сингапура есть повод подать в суд на Украину, который он вполне может выиграть. Эта история, в итоге, ударит по инвестиционной привлекательности нашей страны, ведь все это будет выглядеть, как чистый лоббизм структур, которые пожелали вытеснить конкурентов с украинского рынка", – считает Тарас Загородний.

Вместе с тем, глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак заверил Главред, что санкции против Медведчука, его окружения и его компаний прямых ощутимых последствий для украинской экономики иметь не будут и не могут иметь. Однако, отметил он, такие последствия могут быть, если Россия в ответ введет дополнительные экономические санкции или начнет активные военные действия против Украины.

"Россия может вопреки собственным интересам сократить или вообще прекратить транзит газа собственной добычи в Европу через украинскую газотранспортную систему. Также РФ может запретить импорт какой-либо вообще украинской продукции на российский рынок. Безусловно, все это – весьма абсурдные, с точки зрения экономической логики, действия, однако в международной политике России уже давно нет логики", – рассказал экономист.

Кроме того, эксперт убежден, что на инвестиционной привлекательности Украины эти санкции также особо не скажутся: "США и Евросоюз положительно оценили данное решение, а сами Штаты ввели санкции против Медведчука еще в 2014 году, потому не стоит ожидать негативных последствий для инвестиционной привлекательности нашей страны".

В свою очередь, политолог Андрей Золотарев считает, что Кремль "организует" Украине последствия санкций против Медведчука.

"Это отразится и на ценниках на заправках (дизельное топливо станет дороже), и на ситуации на Донбассе (теперь вероятность эскалации значительно возрастает). Последствия – неизбежны, потому что Зеленский сломал баланс, который был сформирован при Порошенко, когда на фоне заклинаний про "армовир" мы все равно покупали российские энергоносители, торговали с РФ – война войной, а бизнес был по расписанию. Теперь этот порядок вещей нарушен", – резюмировал Золотарев.

Как Путин будет мстить за своего кума

Реакция российской власти последовала довольно скоро после введения санкций против Виктора Медведчука, кума российского президента. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что введение Украиной санкций против Медведчука – это "тревожная информация", которая может привести к военному решению на Донбассе.

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов уверен, что Россия на последние решения украинской власти, вне всякого сомнения, отреагирует обострением ситуации на Донбассе.

"Ведь введение санкций против Медведчука – это даже не удар по Путину, а унижение. Такие действия украинской власти показывают, что Путин не способен защитить даже своего кума на просторах Украины", – пояснил он.

Судя по сводкам с фронта за дни после введения санкций, уже сейчас количество обстрелов украинских позиций противником резко возросло. При этом растет риск провокаций, предостерег Жданов.

Читайте такжеСанкции против Медведчука: 7 главных выводов"Например, разводя войска, мы увеличиваем "серую зону", а противник выводит свои подразделения в эту зону, обстреливает свои же позиции, и все это фиксируется на камеру – обстрел был якобы со стороны ВСУ. Тем самым противник развязывает себе руки, чтобы нанести артиллерийский удар по украинским позициям якобы для подавления наших огневых точек. Или, например, учения морской пехоты и российских воздушно-десантных войск, которые происходили 21 февраля в Туле и на мысе Опук в Крыму. Морская пехота и ВДВ используются для наступательных операций, соответственно, их учения были демонстрацией возможностей по захвату определенных объектов", – пояснил полковник запаса.

В любом случае, по словам военного эксперта, количество обстрелов на Донбассе будет увеличиваться, а их качество будет меняться. В частности, отметил он, возможным становится применение артиллерии для нанесения украинской стороне максимальных потерь, что неприемлемо для Зеленского, поскольку каждый убитый или раненый солдат – это удар по рейтингу президента.

"В таких условиях у нас появляются основания вернуться к возможности открывать ответный огонь и вести контрбатарейную борьбу. Нас никто за это не осудит. С другой стороны, в политическом плане мы демонстрируем неспособность России к достижению договоренностей о мире", – считает Олег Жданов.

Политический эксперт Тарас Загородний также считает, что российское руководство не простит Зеленскому такую дерзость как санкции против кума Путина. Однако, по его мнению, не факт, что Россия пойдет на обострение ситуации на Донбассе, но действовать она точно будет, поскольку вызов брошен лично Путину.

"Скорее всего, разразится "война компроматов", которой попытаются "сбить" Зеленского. У России достаточно ресурсов для вброса компромата против него. Москву устроит любой "движняк" в Украине, сопровождающийся хаотизацией политической жизни", – отметил Загородний.

Чем объясняется смелость Зеленского

Команда Зеленского разразилась санкциями против Медведчука и его окружения через два года пребывания у власти. Хотя экс-президент Порошенко так и не отважился на этот шаг. Почему именно сейчас? Причиной могло послужить множество факторов: и слухи о том, что весной разразится "тарифный майдан", в результате которого Зеленский рискует лишиться власти, и стремительный рост рейтинга ОПЗЖ на фоне падения рейтингов Слуги народа и т.д.

Однако эксперты, опрошенные Главредом, сошлись во мнении, что решение о санкциях против Медведчука и Ко принималось с благословения Соединенных Штатов.

"Очевидно, смелость Зеленского, проявившаяся в его действиях относительно кума Путина, объясняется тем, что он получил определенные гарантии от Запада. Иначе на подобный авантюрный шаг он бы не пошел. Для Запада, а точнее для США, такое развитие событий выгодно, ведь это – часть давления на Россию. Вашингтон увидел, что к санкциям РФ прекрасно адаптировалась, а Европа задумалась о смягчении санкционного давления на нее, вот и решил взбодрить всех, вернув ситуацию к состоянию 2014-2015 годов, когда на Западе существовал консенсус относительно России", – отметил политолог Андрей Золотарев.

При этом эксперт не исключает, что мог сказаться и личностный момент: "У нас недооценивают Владимира Александровича, видя в нем исключительно "бубочку". На самом деле, Зеленский – решителен и авторитарен. Потому в истории с Медведчуком мог сыграть свою роль личностный момент. Ведь в эфирах телеканалов ZiK и 112 в отношении Зеленского в последнее время откровенно "перегибали палку", что непременно должно было завести Зеленского".

В свою очередь, полковник запаса Олег Жданов убежден, что решение о санкциях Зеленский принимал с подачи Запада, в первую очередь, с подачи США.

"Поскольку недавняя попытка Запада раскачать ситуацию в РФ изнутри не увенчалась успехом, Штаты перешли к плану Б – раскачивать ситуацию в России руками Украины. Вероятнее всего, Зеленский получил гарантии поддержки и пошаговые инструкции от западных партнеров. На мой взгляд, поездка Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты была неслучайной: ОАЭ – это вотчина США, и там могло пройти несколько встреч, о которых публично не говорят, где Зеленского проинструктировали и дали определенные гарантии", – пояснил Жданов.

Читайте такжеЗеленский выпил озверинаПо его словам, если сейчас вспыхнут активные военные действия на Донбассе, все в мире будут прекрасно понимать, что это – дело рук России. А в этом случае позиции РФ в мире будут стремительно ослабевать. И тот же ЕС будет вынужден усиливать санкции против РФ вопреки своему желанию восстановить торговые отношения с Россией.

"Главная задача Запада при раскачивании России и унижениях Путина – показать ближайшему окружению российского президента, что вождь уже слаб, стар и нерукопожатен. Запад подталкивает Россию к дворцовому перевороту. Майдан в России западным странам не нужен, ведь для них развал РФ неприемлем, поскольку в таком случае появится куча субъектов международного права, и не понятно, у кого на руках окажется ядерное оружие. А вот сменить российского вождя, правящий класс и внешнюю политику РФ Запад в состоянии", – резюмировал Жданов.