Украина просила Youtube заблокировать "каналы Медведчука": Ткаченко рассказал, есть ли ответ

По словам министра культуры Александра Ткаченко, Украина несколько раз обращалась в видеохостинг по вопросу блокировки трансляции подсанкционных каналов.
Украина не один раз официально обращалась к Youtube, чтобы заблокировать трансляции так называемых "телеканалов Медведчука" - 112 Украина, Zik, NewsOne. Однако пока что ответ от видеохостинга не получен.
"Обращение было, было и повторное обращение, потому что после этого были другие решения по поводу санкций по Медведчуку. Ответа пока не было", - заявил министр культуры Александр Ткаченко в интервью РБК-Украина.
Как сообщал Главред, 9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть работает над тем, чтобы телеканалы "пула Медведчука" получили пожизненную блокировку на YouTube.
5 марта подсанкционный телеканал 112 Украина пожаловался на блокировку его трансляции на Youtube. В Тelegram-канале NewsOne заявили, что YouTube якобы не выдержал давления Зеленского, поэтому заблокировал трансляцию.
Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред:
- 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Указ подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций - 5 лет.
- Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина.
- По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
- Президент России Владимир Путин назвал блокирование телеканалов проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.
- Позже Зеленский ввел санкции непосредственно против Медведчука и его жены Оксаны Марченко.