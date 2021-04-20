Украина просила Youtube заблокировать "каналы Медведчука": Ткаченко рассказал, есть ли ответ

Youtube пока не ответил на обращение Украины о закрытии "каналов Медведчука", заявил Ткаченко / УНИАН

Украина не один раз официально обращалась к Youtube, чтобы заблокировать трансляции так называемых "телеканалов Медведчука" - 112 Украина, Zik, NewsOne. Однако пока что ответ от видеохостинга не получен.

"Обращение было, было и повторное обращение, потому что после этого были другие решения по поводу санкций по Медведчуку. Ответа пока не было", - заявил министр культуры Александр Ткаченко в интервью РБК-Украина.

Как сообщал Главред, 9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть работает над тем, чтобы телеканалы "пула Медведчука" получили пожизненную блокировку на YouTube.

5 марта подсанкционный телеканал 112 Украина пожаловался на блокировку его трансляции на Youtube. В Тelegram-канале NewsOne заявили, что YouTube якобы не выдержал давления Зеленского, поэтому заблокировал трансляцию.

Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред: