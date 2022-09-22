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Армии Украины не нужно заходить в Россию, страну-агрессора ждет неизбежный распад – Тука

22 сентября 2022, 05:00

Распад России – реальный сценарий, но ВСУ не должны проводить операций на ее территории. Нужно сохранить жизни украинских военных, сказал Георгий Тука.

Георгий Тука
Чтобы завершить войну, нужно работать с США и Британией и искать политический путь – Тука / Главред

Распад России в результате раскола в Кремле, внутренних противоречий или внешнего давления является абсолютно реальным сценарием. Подобные события могли произойти еще в 1990-х, но тогда Запад решил, что государство нужно удержать от развала. Разговоры о готовности к дезинтеграции РФ стали появляться уже в США. Украине не нужно заходить войсками в Россию, ее развал можно обеспечить политическим путем. Об этом заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Украине не следует переносить военные действия в Россию. Нужно сохранить жизни украинских военных.

"Я не сторонник идеи, что украинская армия, мол, должна переносить военные действия на территорию России. Мне это не импонирует – я четко осознаю с первого дня 2014 года, что любая война влечет за собой потери. Мы хотели бы, чтобы на войне уничтожали только врага, но, к сожалению, гибнут и наши ребята. Мне бы этого очень не хотелось", - сказал Тука.

По его словам, надо искать другой путь завершения войны с Россией – взаимодействовать с США и Великобританией. Бывший командующий армией Штатов в Европе Бен Ходжес уже сделал заявление, что Вашингтону следует готовиться к процессам, связанным с распадом России. Его риторика может серьезно повлиять на позицию американского истеблишмента.

"Считаю, что это не позиция одного человека, а новая тема для США. Она, надеюсь, приведет к появлению нового тренда и дискуссии в американском политическом истеблишменте. Развитие тезиса, согласно которому развал России неизбежен и надо способствовать этому процессу, чтобы навеки избавиться от такого соседа, как Российская Федерация, должно привести к результату. Мы должны достичь своей цели политическим и экономическим путем, но не вторжением ВСУ на российскую территорию", - объяснил Тука.

Как полагает бывший глава Луганской ВГА, сценарий распада РФ – реален. Государство может развалиться в результате внутренних противоречий или внешнего раскола.

"Не секрет, что, во-первых, внутри самого так называемого Садового кольца существует огромное количество внутренних противоречий. Проблемы есть и в отношения между федеральным центром и субъектами федерации. Кроме того, серьезные противоречия в языковой, религиозной, культурной и экономической сферах. Подавляющее большинство жителей Сибири не отождествляют себя с Москвой. Распад России – реальный сценарий, и к такому варианту развития событий нужно быть готовым", - добавил Тука.

При этом с его точки зрения, распад России займет определенное время. Нужно следить за ослаблением позиций федерального центра и падением уровня жизни в стране.

Кроме того, в ближайшие месяцы страна-агрессор столкнется с серьезыми проблемами в экономике.

"Украинские и американские аналитики откровенно утверждают – США, когда вводили санкции против России, не ожидали, что российская экономика может так долго продержаться. Но здесь Вашингтон действует как удав (постепенно зажимает свою жертву), а не кобра (которая наносит мгновенный удар).

Негативные последствия для экономики России, как прогнозируют эксперты, неизбежны. Если раньше речь шла об октябре-ноябре этого года, сейчас называют март-апрель 2023 года", - подчеркнул Георгий Тука.

Смотрите видео Главред – Тука назвал три направления, где ВСУ могут окружить войска России

Частичная мобилизация в России

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. В первую очередь, на войну против Украины намерены призвать людей с боевым опытом и служивших в российских войсках. Также Путин грозится признанием Москвой "референдумов" на оккупированных украинских территориях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сделал заявление о том, что Москва собирается мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник главы МВД Вадим Денисенко полагает, что Россия в рамках первого этапа частичной мобилизации сможет набрать не более 40-50 тысяч человек. При помощи мобилизации Кремль собирается стабилизировать ситуацию на линии фронта и сдержать контрнаступление армии Украины.

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