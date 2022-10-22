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Массированный удар РФ по инфраструктуре Украины: в ОП назвали цель Путина

22 октября 2022, 17:59

Михаил Подоляк призвал передать Украине ПВО и ракеты для нее.

Подоляк, Путин
Михаил Подоляк назвал цель ракетных ударов, организованных Владимиром Путиным / УНИАН

Новый массированный ракетный удар РФ по Украине прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Российское руководство, нанося удары по критической инфраструктуре Украины, пытается создать гуманитарную катастрофу и спровоцировать новую волну беженцев в страны Европы, написал он в Twitter.

При этом он призвал передать Украине ПВО и ракеты для того, чтобы не дать Путину реализовать свой план.

"Ударами по украинской критической инфраструктуре Кремль хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу. Удастся ли Путину реализовать свой план сегодня, зависит только от лидеров в европейских столицах. Единственный способ остановить гуманитарную катастрофу – быстрая передача ПВО и ракет к ней", - добавил Подоляк.

подоляк

Напомним, в результате атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры Украины в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях 22 октября вводятся ограничения энергоснабжения. Меры принимаются для того, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать аварий.

Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго, последствия ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины 22 октября, сопоставимы, или даже превышают масштабы повреждений, зафиксированных 10-12 октября.

Как известно, 22 октября, устроила ракетный обстрел ряда областей Украины. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры. В городах Ровно, Луцк, Хмельницкий, Одесской и Киевской областях есть либо прилеты, либо последствия сбитых ракет.

Перед массированным обстрелом страной-агрессором РФ раздалась тревога по всей территории Украины

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