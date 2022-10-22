Киев, Харьковщину, Днепропетровщину, Запорожчину и еще 6 регионов ждет отключение света

В 10 регионах Украины 22 октября будут отключать свет из-за последствий ракетных обстрелов РФ / ua.depositphotos.com

По причине атаки страны-агрессора РФ на объекты энергетической инфраструктуры Украины в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях 22 октября вводятся ограничения энергоснабжения. Меры принимаются для того, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать аварий.

Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго, последствия ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины 22 октября, сопоставимы, или даже превышают масштабы повреждений, зафиксированных 10-12 октября.

"Сегодня, 22 октября, рашисты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября", - отметили в компании.

В связи с обстоятельствами в Киеве и некоторых областях вводятся ограничения энергоснабжения.

В каких регионах будут отключать свет 22 октября

Киев;

Киевская область;

Черниговская область;

Житомирская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Полтавская область;

Днепропетровская область;

Запорожская область;

Кировоградская область.

В компании уточнили, что такие меры являются вынужденными – нужно снизить нагрузку на электросети.

"Ограничения потребителей необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками", - указано в сообщении.

Кроме того, украинцев призвали снизить потребление электроэнергии в течении дня. В частности, следует меньше использовать электроэнергии в пиковые часы нагрузки – с 6 до 11 утра, а также с 17:00 до 23:00.

"Пожалуйста, не используйте энергоемкие электроприборы, выключите излишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие мероприятия дают нашим специалистам возможности как можно быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы", - подчеркнули в Укрэнерго.

Отключение света в Украине

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее заявил, что Украине нужно готовиться к отключениям света, воды и теплоснабжения. Россия наносит удары по объектам критической инфраструктуры страны.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергия, так и водоснабжение или теплоснабжение (может быть отключено, - ред.)", - отметил чиновник.

21 октября в Укрэнерго заявили, что украинцы прислушались к просьбам экономить потребление электроэнергии во время пиковой нагрузки на энергетические сети, но не во всех регионах. Как сказали в компании, с 7 до 11:00 утра и с 17 до 23:00 наблюдается максимальной потребление энергии. В связи с такой ситуацией украинцев ждут ограничения на поставки электроэнергии.

Утром, 22 октября, страна-оккупант РФ нанесла ракетные удары по городам Украины. Город Хмельницкий остался без света. Зафиксированы проблемы с электроснабжением в некоторых районах Одесской, Кировоградской, Луцкой, Сумской и Ровенской областей.

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