Киев, Харьковщину, Днепропетровщину, Запорожчину и еще 6 регионов ждет отключение света

Масштаб ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины сопоставим или даже превышает последствия атаки 10-12 октября, сказали в Укрэнерго.
По причине атаки страны-агрессора РФ на объекты энергетической инфраструктуры Украины в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях 22 октября вводятся ограничения энергоснабжения. Меры принимаются для того, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать аварий.
Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго, последствия ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины 22 октября, сопоставимы, или даже превышают масштабы повреждений, зафиксированных 10-12 октября.
"Сегодня, 22 октября, рашисты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября", - отметили в компании.
В связи с обстоятельствами в Киеве и некоторых областях вводятся ограничения энергоснабжения.
В каких регионах будут отключать свет 22 октября
- Киев;
- Киевская область;
- Черниговская область;
- Житомирская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Полтавская область;
- Днепропетровская область;
- Запорожская область;
- Кировоградская область.
В компании уточнили, что такие меры являются вынужденными – нужно снизить нагрузку на электросети.
"Ограничения потребителей необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками", - указано в сообщении.
Кроме того, украинцев призвали снизить потребление электроэнергии в течении дня. В частности, следует меньше использовать электроэнергии в пиковые часы нагрузки – с 6 до 11 утра, а также с 17:00 до 23:00.
"Пожалуйста, не используйте энергоемкие электроприборы, выключите излишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие мероприятия дают нашим специалистам возможности как можно быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы", - подчеркнули в Укрэнерго.
Отключение света в Украине
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее заявил, что Украине нужно готовиться к отключениям света, воды и теплоснабжения. Россия наносит удары по объектам критической инфраструктуры страны.
"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергия, так и водоснабжение или теплоснабжение (может быть отключено, - ред.)", - отметил чиновник.
21 октября в Укрэнерго заявили, что украинцы прислушались к просьбам экономить потребление электроэнергии во время пиковой нагрузки на энергетические сети, но не во всех регионах. Как сказали в компании, с 7 до 11:00 утра и с 17 до 23:00 наблюдается максимальной потребление энергии. В связи с такой ситуацией украинцев ждут ограничения на поставки электроэнергии.
Утром, 22 октября, страна-оккупант РФ нанесла ракетные удары по городам Украины. Город Хмельницкий остался без света. Зафиксированы проблемы с электроснабжением в некоторых районах Одесской, Кировоградской, Луцкой, Сумской и Ровенской областей.
Другие новости:
- Отключение электричества и воды: что известно о разрушениях после ракетных ударов РФ
- Выдавливать по капле: как сэкономить воду в домашних условиях
- Что делать, если нет воды: советы украинцам