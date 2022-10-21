"Вынуждены применять ограничения": Укрэнерго предупредило о новых отключениях света

В Украине продолжатся отключения света / Коллаж фото УНИАН

Украинцам придется еще какое-то время посидеть без света. Ситуация в энергосистеме Украины еще не стабилизировалась полностью. В связи с этим пока что ограничения на электроэнергию будут продолжаться. Об этом заявили в Укрэнерго.

"Дорогие украинцы, вы нас услышали, спасибо. Наши диспетчеры видят более экономное энергопотребление во многих регионах, но не во всех. К сожалению, ситуация в энергосистеме еще не стабилизировалась полностью, мы все еще будем просить вас об экономии и еще определенное время будем вынуждены применять ограничения", – говорится в сообщении.

Максимальное потребление электроэнергии наблюдается с 7:00 до 11:00, а также с 17:00 до 23:00. Хотя бы в это время людей просят не включать одновременно сразу несколько приборов и прислушаться к совету "одна лампа плюс один прибор одновременно".

"Мы видим, что люди нас услышали, но частично – вчера, 20 октября, большинство по экономили до 10 утра, а затем потребление резко начало расти. То есть пик сместился, но не исчез, и диспетчеры были вынуждены применить принудительные отключения в центральном и северном регионах. Поэтому мы просим всех еще раз внимательно отнестись к нашим просьбам", – говорят в компании.

В Украине продолжатся отключения света / Укрэнерго

Стоит отметить, что никакие ограничения не распространяются на зарядные устройства телефонов.

"Они не потребляют много, а быть на связи сейчас действительно важно", - отметили в Укрэнерго.

В компании акцентируют внимание на том, что восстановление поврежденной сети и сбалансирование энергосистемы произойдет гораздо быстрее, если люди будут относиться к потреблению экономнее.

Где отключат свет

Список сайтов операторов по регионам:

Ракетные удары России по Украине 18 октября

Страна-агрессор РФ во вторник, 18 октября, нанесла ракетные удары по ряду городов Украины – Киеву, Харькову, Днепру и Житомиру. Зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры.

Сообщалось, что по предварительным данным три ракеты попало в объект энергообеспечения на Левом берегу Киева. После прилетов в некоторых районах столицы пропал свет.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 18 октября опубликовал комментарий относительно ракетных обстрелов со стороны России. Зеленский опубликовал видео из Николаева, где российские оккупанты ночью нанесли удар из С-300 по двухэтажному жилому городу в центре города. Погиб человек.

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