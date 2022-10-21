УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Вынуждены применять ограничения": Укрэнерго предупредило о новых отключениях света

21 октября 2022, 23:05

Ограничения не распространяются на зарядные устройства мобильных телефонов.

Веерные отключения, свет
В Украине продолжатся отключения света / Коллаж фото УНИАН

Украинцам придется еще какое-то время посидеть без света. Ситуация в энергосистеме Украины еще не стабилизировалась полностью. В связи с этим пока что ограничения на электроэнергию будут продолжаться. Об этом заявили в Укрэнерго.

"Дорогие украинцы, вы нас услышали, спасибо. Наши диспетчеры видят более экономное энергопотребление во многих регионах, но не во всех. К сожалению, ситуация в энергосистеме еще не стабилизировалась полностью, мы все еще будем просить вас об экономии и еще определенное время будем вынуждены применять ограничения", – говорится в сообщении.

Максимальное потребление электроэнергии наблюдается с 7:00 до 11:00, а также с 17:00 до 23:00. Хотя бы в это время людей просят не включать одновременно сразу несколько приборов и прислушаться к совету "одна лампа плюс один прибор одновременно".

"Мы видим, что люди нас услышали, но частично – вчера, 20 октября, большинство по экономили до 10 утра, а затем потребление резко начало расти. То есть пик сместился, но не исчез, и диспетчеры были вынуждены применить принудительные отключения в центральном и северном регионах. Поэтому мы просим всех еще раз внимательно отнестись к нашим просьбам", – говорят в компании.

отключение света
В Украине продолжатся отключения света / Укрэнерго

Стоит отметить, что никакие ограничения не распространяются на зарядные устройства телефонов.

"Они не потребляют много, а быть на связи сейчас действительно важно", - отметили в Укрэнерго.

В компании акцентируют внимание на том, что восстановление поврежденной сети и сбалансирование энергосистемы произойдет гораздо быстрее, если люди будут относиться к потреблению экономнее.

Где отключат свет

Список сайтов операторов по регионам:

Ракетные удары России по Украине 18 октября

Страна-агрессор РФ во вторник, 18 октября, нанесла ракетные удары по ряду городов Украины – Киеву, Харькову, Днепру и Житомиру. Зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры.

Сообщалось, что по предварительным данным три ракеты попало в объект энергообеспечения на Левом берегу Киева. После прилетов в некоторых районах столицы пропал свет.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 18 октября опубликовал комментарий относительно ракетных обстрелов со стороны России. Зеленский опубликовал видео из Николаева, где российские оккупанты ночью нанесли удар из С-300 по двухэтажному жилому городу в центре города. Погиб человек.

Другие новости:

война в Украине свет вторжение России веерные отключения
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:10

Аким Галимов. Как Путин повторяет карибский конфликт Видеоблоги

23:05

Познакомились на работе: Позитив рассказал о своей новой девушкеВидео

23:05

"Вынуждены применять ограничения": Укрэнерго предупредило о новых отключениях светаВидео

23:00

Ничему не научился: ВСУ уничтожили оккупанта, который после плена в Украине снова вернулся воевать

22:51

Многие знакомые похоронены в братской могиле: украинская актриса рассказала о друзьях из МариуполяВидео

Реклама
22:36

Эксперт пояснил, сможет ли Россия воспользоваться кризисом с отставкой Лиз Трасс

22:30

Логистика россиян будет разрушена: Селезнев заявил, что Путин не решится взорвать Каховскую ГЭСВидео

21:57

В Украине ликвидировали 10 иранских инструкторов: учили оккупантов запускать "шахидов"Видео

21:35

НБУ поменял правила торговли долларами: что нужно знать украинцамВидео

21:31

В Украине третья волна мобилизации, в случае нового призыва в ВСУ проблем не будет – ДаниловВидео

21:05

Ядерная угроза и большие потери: астролог сделала угрожающий прогноз для Украины

21:00

"До Гааги не протянет": Пономарев рассказал, как умрет российский диктатор ПутинВидео

20:51

Остались четверо детей и беременная жена: ВСУ ликвидировали российского врача-"добровольца"Видео

20:25

Зеленский провел срочное заседание Ставки: все подробностиВидео

20:13

ВСУ сбивают более 60% ракет России, через пару месяцев ПВО станет еще сильнее – РезниковВидео

20:10

Приметы на 23 октября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы беды не окуталиВидео

20:09

Зачем Путин ввел режим среднего реагирования в нескольких областях РФ: Фейгин раскрыл планВидео

20:00

Россия рано радуется: Тарас Загородний – об отставке Лиз Трасс

19:36

Ехал на украденной у журналистов машине: в Херсоне "денацифікувався" российский пропагандистВидео

19:28

Сказка со счастливым концом: 4 знака зодиака в 2023 году встретят свою любовь

Реклама
19:27

Правительство просит украинцев готовиться: "российский террор продолжится"

19:25

В Украине потеплеет: синоптики рассказали о резкой смене погодыВидео

19:15

Крах недоимперии случится не завтра, но он неизбеженмнение

19:04

Петля на войсках РФ вокруг Херсона затягивается, им грозит крупное поражение – экспертВидео

19:00

Гороскоп на завтра 22 октября 2022: Ракам – счастливый случай, Козерогам – неприятный разговор

18:48

Что нельзя носить женщине после 50 лет: 12 вещей, которые нужно выбросить из шкафа и стать свободной

18:38

"Все закачаются": к зиме состоится презентация мощного отечественного вооружения - АрестовичВидео

18:15

Бесплатный ваууматор, освежитель воздуха и еще 3 необычных способа использовать пылесос

18:05

Армия Украины освободила почти всю Харьковщину: РФ удерживает 25 населенных пунктовВидео

17:55

График отключения электроэнергии в Украине: как узнать, когда у вас отключат свет

17:35

"Когда вместо мозгов - какашки": Гордон показал силиконовую патриотку РФ без образования

17:28

Самая вкусная закуска на все случаи жизни: маринованные яйца за 1 сутки - рецептВидео

17:27

Предают раз за разом: имена мужчин, которым нельзя прощать грехиВидео

17:16

6 ошибок при пользовании сковородкой, после которых можно выбрасывать ее в мусорку

16:58

Приметы на 22 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год в доме была удачаВидео

16:38

ВСУ освобождают Херсонскую область: оккупантов РФ выбили из 88 населенных пунктовВидео

16:00

Войска РФ украли стиралку в Украине: видео двух оккупантов с машинкой в руках попало в СетьВидео

15:57

Лукашенко резко "переобулся" и заявил, что он якобы не хочет войныВидео

15:48

Экс-депутат Госдумы спрогнозировал, ударит ли Путин по Украине тактическим ядерным оружиемВидео

15:47

"Страшнее ядерного удара": ученый о катастрофических последствиях подрыва Каховской ГЭСВидео

Реклама
15:29

"Много бестолковых браков, разводов, романов": Лолита высказалась о своей "несчастной" жизни

15:23

У каждого человека есть дар: как узнать свой талант по дате рождения

15:04

Пропагандисты РФ везли ворованное: детали удара по Антоновскому мостуВидео

14:55

"Должен исчезнуть как элемент пропаганды врага": Данилов призвал убрать русский язык из УкраиныВидео

14:46

Ни слова о войне: украинская пловчиха Клочкова пропала и закрыла свои соцсети

14:32

Мобилизованные могут развернуть автоматы против оккупантов: Фейгин о новой проблеме для РФВидео

14:05

В Сети появился трейлер масштабного фильма об украинцах с саундтрекаом от "Без обмежень" и DOROFEEVA

14:00

"Шахеды" маскируют под "Герани": в СБУ заявили, что Иран намеренно помогает РФ в войне против УкраиныВидео

13:45

ВСУ сбили крылатую ракету РФ: в Сети показали зрелищное видео перехватаВидео

13:42

Сила музыки: украинские защитники спели с оркестром "Ой у лузі червона калина"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять