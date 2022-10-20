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Ждет непростой день: где в Украине отключат свет 21 октября

20 октября 2022, 23:44

21 октября свет вновь будут выключать по всем областям Украины.

Свет, отключение света, линии электропередачи
Отключение света / УНИАН, Википедия

Украина начала тотально экономить электроэнергию из-за массовых обстрелов российских оккупантов критической инфраструктуры страны.

Как заявили в Укрэнерго, завтра, 21 октября, в Украине возможно отключение электроэнергии. Свет выключать могут по всем областям.

"Завтра нас всех ждет еще один непростой день - временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине. В каких областях - сообщим завтра утром. Пожалуйста, держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями", - заявили в компании.

Где отключат свет 21 октября

Как отметили в "Укрэнерго", об отключении света в своем регионе украинцы могут узнать на сайте местных операторов системы распределения электроэнергии.

Список сайтов операторов по регионам:

отключение света

Ракетные удары России по Украине 18 октября

Страна-агрессор РФ во вторник, 18 октября, нанесла ракетные удары по ряду городов Украины – Киеву, Харькову, Днепру и Житомиру. Зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры.

Сообщалось, что по предварительным данным три ракеты попало в объект энергообеспечения на Левом берегу Киева. После прилетов в некоторых районах столицы пропал свет.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 18 октября опубликовал комментарий относительно ракетных обстрелов со стороны России. Зеленский опубликовал видео из Николаева, где российские оккупанты ночью нанесли удар из С-300 по двухэтажному жилому городу в центре города. Погиб человек.

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