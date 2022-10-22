Силы НАТО под руководством США могут вмешаться в войну в Украине – экс-шеф ЦРУ

Дэвид Петреус не исключил вмешательство США в войну в Украине / abcnews.com/93-я ОМБр Холодный Яр

Многонациональный контингент под руководством Соединенных Штатов может вмешаться в войну, развязанную РФ на территории Украины.

Об этом генерал США и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил в интервью французскому изданию Lexpress.

По его мнению, такой сценарий вероятен в случае, если оккупанты РФ совершат "шокирующие и ужасные" действия в Украине.

"Я думаю, что Россия могла бы предпринять действия в Украине, которые были бы настолько шокирующими и настолько ужасающими, что Соединенные Штаты и другие страны могли бы отреагировать тем или иным образом, но как многонациональная сила во главе с Соединенными Штатами, а не как сила НАТО", - подчеркнул бывший шеф ЦРУ.

Вместе с тем он не согласен с утверждением о том, что президент РФ Владимир Путин стремится расширять войну.

"Его силы уже уступают силам Украины, и меньше всего ему нужен более широкий конфликт", - добавил Петреус.

Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что Россия не должна победить в войне против Украины.

РФ представляет угрозу всему Западу. Об этом он сказал в интервью MSNBC.

Американский лидер напомнил о том, что США уже вложили в помощь Украине много денег, но это не является главным.

"Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это гораздо больше, чем об украинцах, это о НАТО, о Западной Европе. Это касается достижения ясной цели - чтобы президент России Владимир Путин не смог добиться успеха", — добавил Байден.

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