Путин развязал себе руки: Жданов оценил риск нанесения ядерного удара Россией

Путин шантажирует Запад ядерным оружием, но вряд ли его применит, считает Олег Жданов, / УНИАН, Главред, ua.depositphotos.com

Введение российским диктатором военного положения на захваченной части Херсонской и Запорожской областей, в "ЛНР" и "ДНР" дает стране-агрессору России правовую основу для того, чтобы в полной мере применить военную доктрину РФ, в том числе и использовать ядерное оружие. Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Есть один юридический нюанс, который России нужно было решить. Дело в том, что введение военного положения предусматривает и введение в действие военной доктрины РФ в полном объеме. В указе, которым было введено военное положение, Украина названа агрессором. А в военной доктрине РФ написано, что для предотвращения агрессивных действий со стороны других государств могут быть применены любые способы, вплоть до применения ядерного оружия", - объяснил он.

При этом Жданов считает, что Путин лишь шантажирует Запад, угрожая применять ядерное оружие.

"В случае использования такого оружия на поле боя российские войска пострадают в такой же степени, что и наши. Потому есть вопрос по поводу целесообразности его применения. Близость территории Российской Федерации тоже ставит целесообразность применения такого оружия под сомнение. Плюс – Запад не потерпит таких выходок Путина, и месть будет серьезной, причем даже обычным вооружением, не ядерным", - отметил военный эксперт.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Глава страны-агрессора России Владимир Путин в последнее время дважды использовал риторику с угрозами применить ядерное оружие. В частности, он сделал подобное заявление 21 сентября, когда объявлял мобилизацию, и 30 сентября в своей речи после подписания "документов" об аннексии территорий Украины.

Президент Владимир Зеленский полагает, что Путин вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. Однако такого сценария исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - сказал украинский гарант.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заметил, что если Путин сделает хотя бы шаг к тому, чтобы задействовать ядерное оружие, мир моментально отреагирует. Россия в подобном случае столкнется с мгновенным крахом. Путин уже об этом предупрежден.

Бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус заявил, что если Россия нанесет ядерный удар по Украине, США и их союзники по НАТО ответят Кремлю, но применять ядерное оружие в ответ не будут. Вместо этого страны-партнеры Киева "выведут из строя все регулярные российские силы, которые смогут увидеть и опознать на поле боя" в Украине. В том числе – в Крыму и Черном море.

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