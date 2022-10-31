ВСУ на юге уничтожили десятки оккупантов, 2 склада с боеприпасами, танк и "Акацию" врага

Ракетно-артиллерийские подразделения 30 октября выполнили 156 огневых задач. Вооруженные силы озвучили новые потери россиян на южном направлении.
Защитники Украины продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. 30 октября силы обороны уничтожили десятки единиц живой силы врага.
Как сообщает в Facebook Оперативное командование Юг, авиация ВСУ трижды атаковала районы сосредоточения личного состава и техники оккупантов. В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 156 огневых задач.
Подтвержденные потери РФ за сутки составляют:
- 27 солдат;
- танк;
- 2 миномета;
- самоходная крупнокалиберная гаубица "Акация";
- 23 миллиметровая зенитная установка;
- 5 единиц автобронетехники.
В Баштанском и Бериславском районах уничтожены 2 склада с вражескими боеприпасами.
Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины впервые за время полномасштабной войны с РФ уничтожили целую батарею из САУ "Мста-С" оккупантов. В общем, на Луганщине во время контрнаступления ВСУ было сожжено сразу пять самоходных артиллерийских установок.
29 октября стало известно, что украинские военные уничтожили около 300 российских оккупантов. Они готовились к нападению на украинских защитников вблизи Майорского.
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