ВСУ на юге уничтожили десятки оккупантов, 2 склада с боеприпасами, танк и "Акацию" врага

ВСУ озвучили новые потери россиян на юге / Фото 10-я горно-штурмовая бригада

Защитники Украины продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. 30 октября силы обороны уничтожили десятки единиц живой силы врага.

Как сообщает в Facebook Оперативное командование Юг, авиация ВСУ трижды атаковала районы сосредоточения личного состава и техники оккупантов. В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 156 огневых задач.

Подтвержденные потери РФ за сутки составляют:

27 солдат;

танк;

2 миномета;

самоходная крупнокалиберная гаубица "Акация";

23 миллиметровая зенитная установка;

5 единиц автобронетехники.

В Баштанском и Бериславском районах уничтожены 2 склада с вражескими боеприпасами.

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины впервые за время полномасштабной войны с РФ уничтожили целую батарею из САУ "Мста-С" оккупантов. В общем, на Луганщине во время контрнаступления ВСУ было сожжено сразу пять самоходных артиллерийских установок.

29 октября стало известно, что украинские военные уничтожили около 300 российских оккупантов. Они готовились к нападению на украинских защитников вблизи Майорского.

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