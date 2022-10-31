"IRIS-T отработала на 100%": в ВСУ раскрыли детали "охоты" на ракеты РФ

Iris-T эффективно сбивает крылатые ракеты РФ / УНИАН, Diehl Defence

В Командовании Воздушных сил ВСУ рассказали подробности об отражении ракетного удара РФ по гражданской инфраструктуре Украины в понедельник, 31 октября.

Как подчеркнул пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат, в ходе отражения ракетной атаки РФ с наилучшей стороны проявила себя поставленная ранее Германией система противоракетной обороны IRIS-T. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

Представитель Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T отработал со 100% результатом.

"Мы просим и продолжаем призывать мир предоставить Украине оружие. Требуются средства противовоздушной обороны. Те средства, которые мы уже озвучили, IRIS-T нужно больше. Работает и сегодня работала эта система, и работала со 100% результатом. И мы хотим еще таких систем, чтобы немцы нарастили производство", — отметил он.

При этом Игнат добавил, что в ближайшее время в Украине появится система ПВО NASAMS.

Ракетный террор РФ

Напомним, в понедельник, 31 октября, в столице Украины Киеве прогремели мощные взрывы. Их было слышно на правом берегу Днепра. Над городом поднялся дым.

Утром по всей Украине кроме Крыма была объявлена масштабная воздушная тревога.

Позже в Сети появилось видео пролета одной из российских ракет, запущенных по Украине с Юга.

Читайте еще: