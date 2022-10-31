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Был в пьяном угаре: депутат Госдумы РФ, поддерживающий войну, неудачно упал и оказался в коме

31 октября 2022, 19:20

71-летний Анатолий Карпов упал у здания Госдумы РФ. У него сильная травма головы и куча переломов.

Госдума РФ Анатолий Карпов
Депутат Госдумы РФ Карпов пьяный упал и попал в кому / Коллаж фото Википедия, rodina.ru

В Москве действующий депутат Госдумы от "Единой России" и бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов впал в кому, потому что неудачно упал. Он был пьян и получил кучу переломов, упав у здания Госдумы. Об этом сообщает Mash.

У 71-летнего Карпова сильная травма головы, закрытый перелом шейки левой бедренной кости, ушиб головного мозга и кровоизлияние в субарахноидальное пространство.

Сначала российские пропагандисты с канала "Звезда" пытались все извратить и заявили, что на российского депутата якобы напали неизвестные. Однако впоследствии дочь Карпова все возразила и подтвердила, что он просто упал. Сейчас российский депутат находится в отделении нейрореанимации института им. Склифосовского в состоянии искусственной комы.

Следует отметить, что Анатолий Карпов поддерживал войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин против Украины.

Напомним, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев подтвердил, что видный деятель Кремля (и бывший президент РФ) Дмитрий Медведев страдает от алкоголизма - и якобы из-за этого диктатор Путин и заменил его Михаилом Мишустиным на посту премьера РФ.

А во временно захваченном Херсоне пьяные российские военнослужащие и сотрудники ФСБ РФ устроили смертельную перестрелку. В результате трое оккупантов убиты и двое ранены.

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