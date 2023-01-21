РФ готовится бить ракетами по Украине: Силы обороны назвали вероятные цели

Украинские защитники зафиксировали активизацию разведывательных дронов РФ.

РФ готовится нанести новый ракетный удар / Фото pixabay, скриншот, Минобороны РФ

Российские оккупанты могут готовить новый ракетный удар по Украине, заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В частности, украинские защитники зафиксировали активизацию разведывательных дронов РФ, подчеркнула она в эфире национального телемарафона.

"Они готовятся к проведению ракетных ударов. Когда враг собирает информацию для того, чтобы знать, куда попасть", — пояснила она тактику оккупантов.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины не исключила, что целями могут быть объекты критической инфраструктуры и военные части.

"Большинство внимания дронов сконцентрировано все же на военных объектах. В частности, и средств противовоздушной обороны, которые враг пытается отыскать, чтобы во время одной из волн атак "заглушить" и достичь "результатов", — отметила она.

По ее данным, на боевом дежурстве в Черном море снизилось количество российских кораблей. Там сейчас находится пять ракетоносителей вместо шести. Поскольку подлодка зашла в пункт базирования.

"В настоящий момент общий залп мы оцениваем как 36 "Калибров", которые готовы у них. А общая группировка состоит из 11 кораблей, в том числе и те, из которых и запускаются дроны-разведчики. В принципе они готовы к этому (обстрелу - ред.), как и мы готовы (к отражению - ред.). Помним, что сигналы воздушной тревоги нельзя игнорировать", — добавила Гуменюк.

Ракетный удар РФ

Напомним, 14 января после объявления масштабной воздушной тревоги во многих областях Украины прозвучали взрывы.

Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.

В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.

В Днепре число жертв российской ракетной атаки увеличилось - уже известно о 46 погибших.

В настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести.

Ракета РФ уничтожила 72 квартиры мирных жителей Днепра. 164 квартиры повреждены.

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