glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ готовится бить ракетами по Украине: Силы обороны назвали вероятные цели

21 января 2023, 09:35
Украинские защитники зафиксировали активизацию разведывательных дронов РФ.
Наталья Гуменюк, ракетный удар
РФ готовится нанести новый ракетный удар / Фото pixabay, скриншот, Минобороны РФ

Российские оккупанты могут готовить новый ракетный удар по Украине, заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В частности, украинские защитники зафиксировали активизацию разведывательных дронов РФ, подчеркнула она в эфире национального телемарафона.

"Они готовятся к проведению ракетных ударов. Когда враг собирает информацию для того, чтобы знать, куда попасть", — пояснила она тактику оккупантов.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины не исключила, что целями могут быть объекты критической инфраструктуры и военные части.

"Большинство внимания дронов сконцентрировано все же на военных объектах. В частности, и средств противовоздушной обороны, которые враг пытается отыскать, чтобы во время одной из волн атак "заглушить" и достичь "результатов", — отметила она.

По ее данным, на боевом дежурстве в Черном море снизилось количество российских кораблей. Там сейчас находится пять ракетоносителей вместо шести. Поскольку подлодка зашла в пункт базирования.

"В настоящий момент общий залп мы оцениваем как 36 "Калибров", которые готовы у них. А общая группировка состоит из 11 кораблей, в том числе и те, из которых и запускаются дроны-разведчики. В принципе они готовы к этому (обстрелу - ред.), как и мы готовы (к отражению - ред.). Помним, что сигналы воздушной тревоги нельзя игнорировать", — добавила Гуменюк.

Ракетный удар РФ

Напомним, 14 января после объявления масштабной воздушной тревоги во многих областях Украины прозвучали взрывы.

Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.

В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.

В Днепре число жертв российской ракетной атаки увеличилось - уже известно о 46 погибших.

В настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести.

Ракета РФ уничтожила 72 квартиры мирных жителей Днепра. 164 квартиры повреждены.

Читайте еще:

война России и Украины ракетный удар Наталья Гуменюк
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:13

До Украины не доедет: в Сибири горит нефтебаза, топливо из которой должны были отправить оккупантам

10:00

С Днем Соборности Украины 2023: патриотичные поздравления в картинках и открытках

10:00

Кроличья лапка на удачу: ТОП-3 знака Зодиака, которым точно повезет в 2023 году

09:53

Превентивные удары по РФ: ВСУ могут жестко ответить на запуски ракет С-400 – экспертВидео

09:40

Гороскоп на сегодня 21 января 2023: Рыбам – гармония, Девам – эмоциональность, Тельцам – романтика

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:35

РФ готовится бить ракетами по Украине: Силы обороны назвали вероятные целиВидео

09:22

Танки нужны Украине сейчас, чтобы остановить запланированное наступление РФ – посол в СШАВидео

09:12

Венгерский исторический парадоксмнение

08:59

"Устали от этого шоу, отправляйте танки Украине": сенаторы США жестко "наехали" на ФРГВидео

Реклама
08:39

Испугались не дронов: в ISW объяснили, зачем в Москве поставили комплексы ПВО на домахВидео

08:33

Сами себе делаем хуже: 6 ошибок во время уборки, которые приведут к ужасным последствиям

08:30

Разгадка тайны оказалась неожиданной: зачем водители держат в машине содуВидео

08:06

ВСУ пошли вперед на Луганщине: оккупанты отступают у Сватово – ISWВидео

07:10

Как сэкономить на стиральном порошке: на это самодельное средство вы потратите лишь копейки

06:59

Когда Украина сможет сбивать ракеты Х-22мнение

06:58

Обнимайтесь целый день: поздравления с Днем объятий в стихах и картинках для ваших любимых

06:00

Когда День Соборности Украины 2023: дата и история праздника

05:30

Женский гороскоп на неделю 23-29 января: Овнам – головокружительный успех, Рыбам – влиятельность

05:30

Гороскоп Таро на февраль 2023: Ракам - важная новость, Львам - изобилие, Девам - деньгиВидео

04:10

Как стакан воды в микроволновке спасет вашу технику: секрет, о котором вы и не догадываетесь

Реклама
03:20

Хрустящие и с пузырьками: безумный рецепт чебуреков, нужно добавить 1 ложку секретного ингредиентаВидео

03:00

Что вы увидели первым: тест по картинке раскроет скрытую сторону вашей личностиВидео

02:30

Потепление будет недолгим: украинцев ошарашили ледяным прогнозом с лютой стужейВидео

01:30

"Что скрывает Даша Квиткова?": жена Никиты Добрынина решилась на признание на фоне слухов про разводВидео

00:51

Зачем 21 января каждому надо приготовить гречку: приметы и что нельзя делатьВидео

20 января, пятница
23:50

"Споры в банке с пауками": в ГУР заявили, что в окружении Путина начали обостряться конфликты

23:37

Всю жизнь преследует черная полоса: 5 женских имен с невероятно тяжелой судьбой

23:20

"Ни одна ПВО еще не сталкивалась с такой угрозой": Коваленко рассказал, чем страшны С-300 и С-400Видео

23:05

Украина провела откровенный разговор с Германией о передаче танков LeopardВидео

22:45

"За 15 минут до трагедии сказала, что умрет": российская ракета разорвала на куски женщину в ДнепреВидео

22:27

Гастроли променял на окопы: ВСУ ликвидировали рэпера-спортсмена из МагаданаВидео

22:26

"Могу поделиться счастьем": участница "Холостяка" вышла замуж

22:22

Почему нельзя 22 января никому трогать иголку: приметы и что нельзя делатьВидео

22:05

Мисс Украина показала, как россияне желают ей смерти

22:02

Ким Кардашьян за космические деньги купила любимое украшение принцессы ДианыВидео

21:30

"За танки будем бороться": Зеленский высказался о выходке Германии на РамштайнеВидео

21:05

"Прямо как "Хаймарс": Маша Ефросинина засветила бюст на сочных фото в откровенном платье

20:59

Совершили покушение: принц Гарри рассказал о трагедииВидео

20:33

"Цифры большие": американский генерал заявил о колоссальных потерях Украины и РФВидео

20:17

"Не хотят передавать": в Пентагоне озвучили решение по танкам Leopard для УкраиныВидео

Реклама
20:16

США призывают Украину подождать с наступлением - ReutersВидео

19:31

"Не в этом году": генерал США озвучил неприятный прогноз по освобождению территорий от оккупантовВидео

19:25

В НАТО откровенно ответили, есть ли у Украины шансы начать наступление после получения военной помощиВидео

19:06

Бритни больше нет: эпатажная певица сообщила о смене имени благодаря другу детства

18:59

"Путин совершил стратегическую ошибку": Запад усиливает помощь Украине - глава ПентагонаВидео

18:45

Виталий Портников. Термоядерный дегенерат Дмитрий МедведевВидеоблоги

18:42

Германия рискует потерять остатки своей репутации и влияния в Европемнение

18:41

Им чужда любовь: знаки зодиака, которые не умеют любить

18:40

Эрдоган сделал Зеленскому очень странное предложение из-за ПутинаВидео

18:16

Как быстро убрать лед со ступенек: 3 эффективных способа, чтобы избавиться от опасного "катка"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять