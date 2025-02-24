В Украине переписали цены на популярные продукты: что подорожало больше всего

За неделю изменились цены на некоторые овощи и фрукты.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-perepisali-ceny-na-populyarnye-produkty-chto-podorozhalo-bolshe-vsego-10642253.html Ссылка скопирована

Цены на продукты / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украине выросли цены на некоторые продукты

Более дорогими стали: свекла, морковь, огурцы, цитрусовые и хурма

Цены в Украине на прошлой неделе изменились разнопланово, но некоторые продукты стали дороже. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что низкая торговая активность на фоне роста предложения привела к снижению цен на капусту. Так, нижняя ценовая граница на этот популярный овощ снизилась с 35 до 32 гривен за килограмм.

видео дня

В то же время, начали дорожать свекла - с 14-16 до 16-17 грн/кг и морковь - с 25-28 до 28-30 грн/кг. Огурцы также подскочили в цене - с 95-140 до 100-145 грн/кг, а болгарский перец подешевел - нижняя ценовая граница упала со 135 до 130 гривен за килограмм.

Что касается зелени, то цены стабильны почти на все позиции, но изменилась стоимость салата, который подешевел со 150-220 до 180-200 грн/кг.

Кроме того, выросли цены на апельсин и лимон. Нижняя ценовая граница на эти цитрусовые подскочила с 60 до 65 гривен. При этом банан подешевел - верхняя ценовая граница снизилась с 68 до 64 гривен.

Хурма также продавалась дороже, чем на предыдущей неделе. Цены поднялись с 60-190 до 95-210 гривен за килограмм, но гранат продавался дешевле - с 110-120 до 95-115 грн/кг.

Цены на продукты - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Иван Свиноус заявил, что уже в марте текущего года цены на молочные продукты снизятся.

В то же время, цены на некоторые виды мясной продукции в марте могут вырасти. Стоимость некоторых позиций поднимется до 5%.

Кроме того, в 2025 году продолжится увеличение цен на хлеб. Это обусловлено ростом цен на сырье.

Читайте также:

Проект EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред