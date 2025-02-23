Базовый продукт рациона "упадет" в цене на 9%: эксперт порадовал прогнозом

Главный научный сотрудник объяснил, когда и почему стоит ожидать снижение цен на молочные продукты.

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В Украине снизится цена на молочные продукты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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На сколько процентов уменьшится стоимость молочных продуктов в марте

Почему молочка подешевеет

Уже в марте текущего года цены на молочные продукты снизятся. Об этом рассказал в комментарии Главреду ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Иван Свиноус.

По его словам, весна - это начало периода "большого молока", поскольку большинство коров телится, что приводит к увеличению предложения молока и молочных продуктов на рынке.

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Кроме того, рост предложения молока при ограниченном спросе, обусловленного низкой покупательной способностью населения, приводит к снижению закупочных цен на продукт независимо от его сорта.

По оценкам специалистов Института аграрной экономики, в марте 2025 года закупочные цены на молоко, поставляемое сельскохозяйственными предприятиями, снизятся следующим образом:

высшего сорта ("экстра") - на 5 % и составит 17,90 грн/кг без учета НДС;

высшего сорта - на 6 % - до 17,40 грн/кг;

первого сорта - на 9 % и будет стоить 16,30 грн/кг без учета НДС.

Иван Свиноус добавляет, что основными факторами, которые сдерживают снижение закупочных цен на молоко, поступающее на переработку от хозяйств корпоративного сектора аграрной экономики, является удорожание энергоносителей и инфляционные процессы в экономике страны, а также дефицит высококачественного молочного сырья.

"Дальнейший рост цен на электроэнергию, топливо и другие входные материальные ресурсы, используемые для производства молочных продуктов, будут сдерживать существенное снижение цен на них в розничной сети. Однако, учитывая ограниченность покупательной способности населения, а также специфическую характеристику молокопродукции - ограниченный срок ее реализации - прогнозируется незначительное снижение розничных цен - до 5 %", - считает Свиноус.

Научный сотрудник объяснил, что стоимость пастеризованного молока жирностью 2,5 % в марте 2025 года может составить 39,4 грн/кг (-2,5 %), сливочного масла жирностью 72,5 % - 328,6 грн/кг (-5 %), сыра жирностью 9 % - 152 грн (-4 %).

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, как ранее писал Главред со ссылкой на главную научную сотрудницу отдела аграрного рынка и международной интеграции ННЦ "Институт аграрной экономики" Светлану Черемисину, в 2024 году в Украине зафиксировали значительный рост цен на продукцию хлебопекарной отрасли, и эта тенденция сохранится в 2025-м.

Кроме того, по словам эксперта молочного рынка Максима Фастеева, в январе сливочное масло подорожало почти на 34% по сравнению с прошлым годом, что стало самым большим ростом за последнее десятилетие.

Недавно исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что украинцам нужно готовиться к росту цен на продукты уже этой весной. По его словам, подорожают даже продукты из дешевого сегмента, а главным фактором инфляционной динамики остается девальвация гривны.

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Кто такой Иван Свиноус? Иван Свиноус - ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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