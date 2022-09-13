Финальная цель Украины - границы 1991 года, а не 23 февраля - Кулеба

Дмитрий Кулеба / коллаж УНИАН

В начале полномасштабного военного вторжения РФ оккупанты активно продвигались и было много вопросов относительно того, насколько существенным станет украинское сопротивление. Безусловная задача №1 была такой: стабилизировать ситуацию и вернуться к статус-кво. Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба об этом заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, за прошедшее с 24 февраля время пролилось очень много украинской крови и теперь опция возвращения статуса-кво является категорически неприемлемой для украинского Киева.

"Тем более на фоне того, что мы научились побеждать, знаем, как это делать и умеем это делать. И поэтому, безусловно, конечная наша цель ‒ не 23 февраля, а 24 августа 1991 года в плане границ", ‒ подчеркнул он.

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Переговоры Украины и России: что предлагают в Кремле

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова вести "переговоры" с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, как Киев, мол, будет "выполнять" условия Кремля, которые Москва "менять не намерена". Российским властям все так же мерещится "реализация" своих оккупационных планов по захвату украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому Украина может пойти на переговоры с Россией. Однако для этого Москва должна выполнить условие Киева. Речь идет о выводе россиянами своих оккупационных войск с украинских территорий.

Позже представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что Москва не хочет проводить переговоры при участии президента Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дескать, нет такой переговорной площадки. По его словам, Москва готовится к затяжной войне.

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