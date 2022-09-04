У Путина разразились угрозой по переговорам с Зеленским

Кремль собрался разговаривать с Зеленским "на своих условиях" / Коллаж Офис президента, Reuters

Россия якобы готова вести "переговоры" с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, как Киев, мол, будет "выполнять" условия Кремля, которые Москва "менять не намерена". Российским властям все так же мерещится "реализация" своих оккупационных планов по захвату украинских территорий.

Пропагандист Павел Зарубин в интервью для программы Москва. Кремль. Путин спросил у пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, как Россия, мол, собирается разговаривать с Зеленским, если сам Зеленский с той же Россией говорить не собирается.

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В ответ спикеру Кремля привиделось, что Зеленский якобы будет разговаривать с Москвой на российских условиях.

"О том, как будут выполняться наши условия", - считает Песков.

Также он полагает, что "спецоперация", дескать, идет по плану, а свои якобы условия по "переговорам" Россия менять не собирается.

"Безусловно. Операция идет своим ходом, все цели будут достигнуты", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому Украина может пойти на переговоры с Россией. Однако для этого Москва должна выполнить условие Киева. Речь идет о выводе россиянами своих оккупационных войск с украинских территорий.

Позже представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что Москва не хочет проводить переговоры при участии президента Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дескать, нет такой переговорной площадки. По его словам, Москва готовится к затяжной войне.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что Украине и Европе сегодня не выгодны переговоры с Москвой.

Как сказал чиновник, российское государство посчитает диалог якобы "победой" и будет стремиться к новому захвату территорий. При таком сценарии военные действия могут возобновиться спустя некоторое время.

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