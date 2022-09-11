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Кулеба назвал лучшее место для переговоров с РФ и Путиным

11 сентября 2022, 17:39

По словам министра, телефонные переговоры с Путиным не приносят результатов, из-за лжи главы Кремля.

Кулеба Россия
Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что лучшее место для переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным - поле боя.

"Президент Макрон (Эммануэль Макрон, президент Франции, – ред.) имеет право решать, с кем говорить. Однако опыт нам показал, что лучшее место для обсуждений с Путиным - это поле боя", - заявил Кулеба в интервью для Le Journal du dimanche.

По словам министра, телефонные переговоры с Путиным не приносят результатов, из-за лжи главы Кремля.

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"Я помню чрезвычайные усилия, которые он (Макрон, - ред.) совершил перед войной, чтобы предотвратить конфликт. Не сработало. Ничего не указывает, что Путин с тех пор изменил свое мнение или готов к переговорам", - отметил министр.

В то же время Кулеба добавил, что любая война завершается дипломатией. Важно лишь то, чтобы Украина сидела за столом переговоров в позиции победителя, а последнее, как раз решается на поле боя.

Переговоры Украины и России: что предлагают в Кремле

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова вести "переговоры" с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, как Киев, мол, будет "выполнять" условия Кремля, которые Москва "менять не намерена". Российским властям все так же мерещится "реализация" своих оккупационных планов по захвату украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому Украина может пойти на переговоры с Россией. Однако для этого Москва должна выполнить условие Киева. Речь идет о выводе россиянами своих оккупационных войск с украинских территорий.

Позже представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что Москва не хочет проводить переговоры при участии президента Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дескать, нет такой переговорной площадки. По его словам, Москва готовится к затяжной войне.

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