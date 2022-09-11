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Освобождение Изюма стало сильнейшим ударом для Путина после поражения под Киевом - Reuters

11 сентября 2022, 13:59

Деоккупация Изюма стала переломным этапом в войне.

Изюм, Путин
Путин потерял Изюм и это стало для него сильнейшим ударом / Коллаж фото t.me/operativnoZSU, УНИАН

Освобождение Изюма на Харьковщине стало самым тяжелым ударом для российского диктатора Владимира Путина после неудачи под Киевом. Именно в Изюме была материально-техническая база оккупантов, военное снабжение из которой шло на Донбасс. Об этом сообщает Reuters.

Деоккупация Изюма стала переломным этапом в войне, в которой РФ несет огромные потери.

"Киев оказывает давление, чтобы ВСУ продемонстрировали прогресс до наступления зимы на фоне угроз Путина прекратить все поставки энергоресурсов в Европу, если Брюссель пойдет на предложение ограничить цены на экспорт российской нефти", – указано в сообщении.

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Издание вспомнило слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который говорил о необходимости увеличивать поставки оружия для ВСУ. Тогда он уверял, что чем больше будет оружия, тем быстрее Украина разгромит "вторую армию мира".

Освобождение Изюма

10 сентября командир батальона Свобода Петр Кузык написал, что оккупанты бегут из Изюма. Пресс-офицер Первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец отметил, что город может быть освобожден уже через несколько часов.

Вечером Главред сообщил о том, что украинские военные вошли в город. На въезде в Изюм уже оборудовали блокпост ВСУ, а в самом городе развиваются украинские флаги.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские военные взяли в окружение оккупантов, которые не успели сбежать из Изюма. Он добавил, что российские военные бегут, бросая оружие.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Силы обороны Украины проводят контрнаступательную операцию в Харьковской области с целью освобождения своих территорий от оккупации России. Захватчиков выбивают с занятых ими позиций. Уже освобождены Балаклея, Волохов Яр, Ивановка, Борщевка, Шевченково и другие населенные пункты.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что Украина вернула под свой контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. Там восстанавливается жизнедеятельность и порядок. Проводятся мероприятия с целью обеспечения безопасности.

10 сентября бойцы армии Украины подняли флаг над Купянском. Город на границе с Россией находился под оккупацией Москвы с самого начала полномасштабной войны. Купянск – важный транспортный узел. Через город шла основная линия снабжения российских оккупантов.

Другие новости:

война в Украине Харьковская область российское вторжение Изюм
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