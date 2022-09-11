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Украинские военные освободили пгт Чкаловское на Харьковщине

11 сентября 2022, 11:56

Над населенным пунктом взвился украинский флаг.

освобождение Чкаловского
ЗСИ освободили пгт Чкаловское на Харьковщине / скриншот

Украинские военные продолжают контрнаступать на Харьковщине. Им удалось освободить еще один населенный пункт - пгт Чкаловское. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Чкаловское освободили бойцы 14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого.

Зеленский показал, как над населенным пунктом развивается украинский флаг и заявил, что на этом украинские защитники останавливаться не будут.

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"Благодаря 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого украинский флаг вернулся в пгт Чкаловское Харьковской области. И так будет везде. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села. Спасибо всем нашим героям!"- написал Владимир Зеленский.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Силы обороны Украины проводят контрнаступательную операцию в Харьковской области с целью освобождения своих территорий от оккупации России. Захватчиков выбивают с занятых ими позиций. Уже освобождены Балаклея, Волохов Яр, Ивановка, Борщевка, Шевченково и другие населенные пункты.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что Украина вернула под свой контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. Там восстанавливается жизнедеятельность и порядок. Проводятся мероприятия с целью обеспечения безопасности.

10 сентября бойцы армии Украины подняли флаг над Купянском. Город на границе с Россией находился под оккупацией Москвы с самого начала полномасштабной войны. Купянск – важный транспортный узел. Через город шла основная линия снабжения российских оккупантов.

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