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Запорожская АЭС полностью остановлена: энергоблок переводят в холодное состояние - Энергоатом

11 сентября 2022, 09:58

Последние трое суток шестой энергоблок работал на критически низких мощностях.

Запорожская АЭС, российские военные
Запорожская АЭС полностью прекратила работу / коллаж фото Википедия, УНИАН

Запорожская атомная электростанция полностью отключена от энергосети. Шестой энергоблок подготавливают к расхолаживанию и переводу в холодное состояние. Об этом сообщили в Энергоатоме.

Отключить энергоблок пришлось из-за обстрелов оккупантов.

"Последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, заживая лишь собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт), поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины", - говорится в сообщении.

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В Энергоатоме отметили, что в случае повреждения линий связи с энергосистемой питание потребностей ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов. Для этого на станцию необходимо доставить дополнительные партии дизельного топлива.

Поездка МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Российские оккупанты еще накануне прибытия миссии МАГАТЭ начали устраивать провокации. 31 августа они мощно обстреляли Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС.

Обстрелы продолжились и утром 1 сентября. Оккупанты обстреливали как жилые дома, так и территорию атомной станции. В результате минометного обстрела россиянами площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.

Кроме этого, россияне вели артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.

Украинская сторона считает странным, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС длился всего два часа.

Другие новости:

война в Украине МАГАТЭ российское вторжение Запорожская АЭС Энергодар
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