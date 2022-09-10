Способна ли Россия устроить ядерную катастрофу: ответ генерала

Есть ли угроза ядерной катастрофы / Главред

Угроза ядерной катастрофы, которую может устроить Россия на территории Запорожской АЭС, в даныый момент сохраняется, сообщил генерал-лейтенант запаса и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде.

"Такая угроза пока сохраняется. Над этим работает наше политическое руководство и руководство наших союзников. МАГАТЭ побывало на станции и мониторит ситуацию. Однако возможности МАГАТЭ скромные. Гораздо больше возможностей влиять на Россию – у мощных государств, что они и делают", - отметил генерал.

По его словам, сейчас "не стоит вопрос о возможности ядерного взрыва на ЗАЭС, но радиоактивное заражение возможно."

"Но этого Москве мало – ей нужно еще и обвинить во всем Украину. Здесь тоже своя опасность", - считает Игорь Романенко.

"Как бы там ни было, если Путин уже не будет угрожать применить тактическое ядерное оружие (в плане вооружений у него больше нет других возможностей), то все остальное конвенциональное оружие российской армии проигрывает натовскому. Путин уже сейчас пытается показать, что воюет не с Украиной, а с НАТО. С его точки зрения, этот факт хоть как-то оправдывает, почему "спецоперация" длится более полугода. Также он объясняет, почему "спецоперация" не быстрая и не стремительная, тем, что Россия использует гуманитарный подход – и на севере Украины, и на острове Змеиный, и в других местах. Возможности у россиян ограниченные. Последние, связанные с ядерной составляющей, возможности Путин пытается использовать, но это бесперспективно. А ничего другого у него уже нет", - подытожил генерал.

Поездка МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Российские оккупанты еще накануне прибытия миссии МАГАТЭ начали устраивать провокации. 31 августа они мощно обстреляли Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС.

Обстрелы продолжились и утром 1 сентября. Оккупанты обстреливали как жилые дома, так и территорию атомной станции. В результате минометного обстрела россиянами площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.

Кроме этого, россияне вели артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.

Украинская сторона считает странным, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС длился всего два часа.

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