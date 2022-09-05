Куда будет перемещаться радиация при аварии на ЗАЭС: появилась карта

Запорожская АЕС / УНИАН, Укргидрометцентр

Специалисты Укргидрометцентра показали карту, куда пошло бы радиоактивное загрязнение, если бы на Запорожской АЭС произошла авария 4 сентября.

В ведомстве спрогнозировали новую вероятность перемещения радиации при условной аварии на Запорожской АЭС. В исследовании было обнаружено, что если бы авария произошла на ЗАЭС 4 сентября, то радиоактивное загрязнение коснулось бы юга Украины, Турции, Греции, Болгарии, Молдовы и Румынии.

Если бы авария произошла на Хмельницкой АЭС, радиация направлялась сначала в юго-восточном направлении на территории Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областей.

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"Рассеяния выбросов продуктов деятельности ХАЭС подхватят юго-восточные ветры и донесут до территории Молдовы, Румынии Венгрии, Словакии и Польши", – говорится в сообщении.

В то же время Гидрометцентр успокаивает украинцев, что пока радиационная ситуация вокруг Ровенской АЭС, Южно-Украинской АЭС, Хмельницкой, Запорожской АЭС и ЗО ЧАЭС оставалась стабильной, превышений не зафиксировано.

Поездка МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Российские оккупанты еще накануне прибытия миссии МАГАТЭ начали устраивать провокации. 31 августа они мощно обстреляли Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС.

Обстрелы продолжились и утром 1 сентября. Оккупанты обстреливали как жилые дома, так и территорию атомной станции. В результате минометного обстрела россиянами площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.

Кроме этого, россияне вели артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.

Украинская сторона считает странным, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС длился всего два часа.

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