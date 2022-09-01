Глава МАГАТЭ покинул территорию Запорожской АЭС: первые результаты

Миссия МАГАТЭ / УНИАН, Twitter Гросси

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси покинул территорию Запорожской атомной электростанции.

Сообщается, что вместе с Гросси территорию захваченной атомной станции покинули несколько представителей миссии.

Сообщается, что Гросси уже не было на территории станции по состоянию на 18:00.

Видео дня

"Вместе с ним со станции уехало большинство членов делегации. В настоящее время на ЗАЭС остались 5 представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции", - говорится в сообщении "Энергоатома".

Также в "Энергоатоме" отметили, что они будут находиться на Запорожской АЭС по 3 сентября.

МАГАТЭ на Запорожской АЭС

В связи с обострением на Запорожской АЭС в последние недели украинская сторона потребовала визита миссии МАГАТЭ для разрядки ситуации. В течение нескольких дней до этого территория станции подвергалась обстрелам, в августе впервые были остановлены все энергоблоки.

Помимо этого, Украина рассчитывала на демилитаризацию ЗАЭС по итогам визита экспертов МАГАТЭ, а также на то, что станция перейдет под полный украинских контроль. Из-за российских провокаций и обстрелов остается угроза атомной катастрофы.

Оккупанты обстреляли Энергодар перед приездом миссии МАГАТЭ

Российские оккупанты еще накануне прибытия миссии МАГАТЭ начали устраивать провокации. 31 августа они мощно обстреляли Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС.

Обстрелы продолжились и утром 1 сентября. Оккупанты обстреливали как жилые дома, так и территорию атомной станции. В результате минометного обстрела россиянами площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.

Кроме этого, россияне вели артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.

Читайте также: