Глава МАГАТЭ покинул территорию Запорожской АЭС: первые результаты

Глава МАГАТЭ заявил, что миссии за несколько часов работы на Запорожской АЭС удалось собрать много важной информации.
Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси покинул территорию Запорожской атомной электростанции.
Сообщается, что вместе с Гросси территорию захваченной атомной станции покинули несколько представителей миссии.
Сообщается, что Гросси уже не было на территории станции по состоянию на 18:00.
"Вместе с ним со станции уехало большинство членов делегации. В настоящее время на ЗАЭС остались 5 представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции", - говорится в сообщении "Энергоатома".
Также в "Энергоатоме" отметили, что они будут находиться на Запорожской АЭС по 3 сентября.
МАГАТЭ на Запорожской АЭС
В связи с обострением на Запорожской АЭС в последние недели украинская сторона потребовала визита миссии МАГАТЭ для разрядки ситуации. В течение нескольких дней до этого территория станции подвергалась обстрелам, в августе впервые были остановлены все энергоблоки.
Помимо этого, Украина рассчитывала на демилитаризацию ЗАЭС по итогам визита экспертов МАГАТЭ, а также на то, что станция перейдет под полный украинских контроль. Из-за российских провокаций и обстрелов остается угроза атомной катастрофы.
Оккупанты обстреляли Энергодар перед приездом миссии МАГАТЭ
Российские оккупанты еще накануне прибытия миссии МАГАТЭ начали устраивать провокации. 31 августа они мощно обстреляли Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС.
Обстрелы продолжились и утром 1 сентября. Оккупанты обстреливали как жилые дома, так и территорию атомной станции. В результате минометного обстрела россиянами площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.
Кроме этого, россияне вели артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.
Читайте также:
- "Очень опасная ситуация": МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на ЧАЭС
- МАГАТЭ начала получать данные из систем мониторинга Запорожской АЭС – связь восстановлена
- Запорожская АЭС полностью вышла из-под контроля МАГАТЭ: ситуация ухудшается ежедневно