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Оккупанты пакуют награбленное и бегут из городов, которые были в оккупации с 2014 года - Гайдай

11 сентября 2022, 12:45

Из оккупированных населенных пунктов выезжают вражеские военные, коллаборанты и местная "власть".

кременная, гайдай, российский танк
Оккупанты бегут с оккупированных территорий, пытаются вывезти награбленное / коллаж фото Telegram Гадай, ОПУ, Reuters

Российские оккупанты так боятся украинского контрнаступления, что пытаются быстро упаковать все награбленное и сбежать с оккупированных территорий. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

Он добавил, что сбежать пытаются не только российские военные, но и вся местная "власть" вместе с коллаборантами.

"У нас есть информация, что с оккупированных территорий выезжают и комендатура, и прокуратура, и оккупанты, и гауляйтеры, и складывают награбленные вещи, пакуют свои семьи в автомобили и едут", - сказал Гайдай.

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Он добавил, что оккупанты бегут даже из тех населенных пунктов, которые находились в оккупации еще с 2014 года.

"Очень надеюсь, что в ближайшее время мы увидим, как Вооруженные Силы Украины смогут пересечь реку и начнется полномасштабная деокупация населенных пунктов Луганщины", - добавил Гайдай.

Напомним, 10 сентября стало известно, что глава террористов "ДНР" Денис Пушилин сбежал из Донбасса. Можно предположить, что он находится на территории России.

Наступление ВСУ

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

Другие новости:

война в Украине российское вторжение Сергей Гайдай контрнаступление ВСУ
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