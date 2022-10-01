Кулеба смело ответил скептикам о механизме вступления Украины в НАТО

Кулеба ответил скептикам о вступлении Украины в НАТО / Reuters

Заявка Украины на ускоренное вступление в НАТО меняет логику и динамику этого процесса. Сегодня стать членом Альянса можно быстрее, чем раньше, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время сегодняшнего телемарафона.

"Я напомню, что, когда мы подавали заявку на членство в ЕС, реакция некоторых столиц тоже была крайне сдержанной. Но, в конце концов, эта заявка изменила логику и динамику политического процесса, и мы получили статус кандидата. Поэтому нынешняя заявка также изменяет логику и динамику процесса", - отметил министр.

По его словам, механизм вступления в НАТО также изменил опыт Швеции и Финляндии, которые сейчас завершают обретение членства без прохождения стадии выполнения Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). Украине также раньше говорили, что без ПДЧ вступить в Альянс нельзя, но теперь стало ясно, что это можно сделать.

Украина подала заявку на вступление в НАТО

30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ответил на заявку Украины по членству в НАТО.

"Решение о членстве будут принимать все 30 союзников. Решение будет приниматься консенсусом", - заявил Столтенберг на брифинге.

Генеральный секретарь НАТО также отметил, что сейчас Альянс сосредоточен на том, чтобы оказывать прямую поддержку Украине и помогать защищаться от российского вторжения. Это сейчас основная цель союзников по НАТО.

Белый дом считает, что вопрос членства Украины в Североатлантическом Альянсе должен решаться в "другое время", а сейчас более актуально оказание ей поддержки для борьбы с российской агрессией.

Поддержку членству Украины в Альянсе уже выразили государства Балтии, а также Канада.

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