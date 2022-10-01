Есть нюанс: в Минобороны Германии отреагировали на намерение Украины быстро вступить в НАТО

Кристине Ламбрехт согласилась, что Киев имеет право выбирать союзы, к которым хочет присоединиться. Но вступление в НАТО связано с определенными требованиями.
Немецкий министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Германия приветствует решение Украины подать заявку на вступление Украины в НАТО. Однако следует отметить, что решения по ее принятию должны приниматься всеми без исключения странами Североатлантического альянса.
Об этом Ламбрехт заявила в ходе визита в Молдову, сообщает Die Welt.
Глава Минобороны Германии согласилась с тем, что Украина имеет право выбирать те союзы, к которым она хочет присоединиться. Однако, вступление в НАТО связано с определенными требованиями. В частности, этот вопрос должны обсудить 30 стран Альянса вместе. Кроме того, по ее словам, нужно принимать актуальную ситуацию в Украине.
"Германия не будет здесь делать никаких шагов сама", - сказала Ламбрехт.
Украина подала заявку на вступление в НАТО
30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ответил на заявку Украины по членству в НАТО.
"Решение о членстве будут принимать все 30 союзников. Решение будет приниматься консенсусом", - заявил Столтенберг на брифинге.
Генеральный секретарь НАТО также отметил, что сейчас Альянс сосредоточен на том, чтобы оказывать прямую поддержку Украине и помогать защищаться от российского вторжения. Это сейчас основная цель союзников по НАТО.
Белый дом считает, что вопрос членства Украины в Североатлантическом Альянсе должен решаться в "другое время", а сейчас более актуально оказание ей поддержки для борьбы с российской агрессией.
Поддержку членству Украины в Альянсе уже выразили государства Балтии, а также Канада.
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