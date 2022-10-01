Есть нюанс: в Минобороны Германии отреагировали на намерение Украины быстро вступить в НАТО

​ Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке / Фото Reuters

Немецкий министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Германия приветствует решение Украины подать заявку на вступление Украины в НАТО. Однако следует отметить, что решения по ее принятию должны приниматься всеми без исключения странами Североатлантического альянса.

Об этом Ламбрехт заявила в ходе визита в Молдову, сообщает Die Welt.

Глава Минобороны Германии согласилась с тем, что Украина имеет право выбирать те союзы, к которым она хочет присоединиться. Однако, вступление в НАТО связано с определенными требованиями. В частности, этот вопрос должны обсудить 30 стран Альянса вместе. Кроме того, по ее словам, нужно принимать актуальную ситуацию в Украине.

"Германия не будет здесь делать никаких шагов сама", - сказала Ламбрехт.

Украина подала заявку на вступление в НАТО

30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ответил на заявку Украины по членству в НАТО.

"Решение о членстве будут принимать все 30 союзников. Решение будет приниматься консенсусом", - заявил Столтенберг на брифинге.

Генеральный секретарь НАТО также отметил, что сейчас Альянс сосредоточен на том, чтобы оказывать прямую поддержку Украине и помогать защищаться от российского вторжения. Это сейчас основная цель союзников по НАТО.

Белый дом считает, что вопрос членства Украины в Североатлантическом Альянсе должен решаться в "другое время", а сейчас более актуально оказание ей поддержки для борьбы с российской агрессией.

Поддержку членству Украины в Альянсе уже выразили государства Балтии, а также Канада.

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