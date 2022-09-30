"Война может закончиться раньше вступления Украины в НАТО": у Зеленского раскрыли сценарий

Подоляк / УНИАН, Офис президента, 24 канал

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что для Украины главное – вернуть все свои территории и выиграть войну, в чем могут помочь страны НАТО.

Советник руководителя Офиса президента сказал, что войну можно будет завершить быстрее, чем Украина пройдет все бюрократические процедуры вступления в НАТО. Однако для этого нам нужно современное оружие уже как можно быстрее.

"Мы таким образом сегодня подчеркиваем главное: во-первых, мы фиксируем направление конкретного развития нашей архитектуры безопасности. Это первое и ключевое. Второе: таким образом мы говорим нашим партнерам из НАТО, что, мол, давайте с необходимыми объемами оружия решим это ( войну с РФ — ред.) как можно быстрее. И третье: мы пытаемся нашим партнерам показать, что мы уже нарисовали дорогу, но для того, чтобы не было войны, нужно ускорить отправку техники в Украину", - рассказал Подоляк.

По его словам, это конкретные элементы одной важной стратегии, которую "президент Зеленский уже четко нарисовал: война; оружие, которым мы эту войну должны выиграть; территории, которые мы этим оружием должны освободить; и после этого, одновременно с освобождением территорий, мы имеем войти в военный Альянс для того, чтобы таких интенсивных войн на востоке Европы не было".

Вступление Украины в НАТО

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Ранее Путин подписал договор о так называемом "вступлении в состав РФ новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Также 30 сентября после оглашения аннексии украинских территорий Путин предложил Киеву "сесть за стол переговоров".

В своем заявлении в Кремле Путин сказал, что исключает любой диалог по Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

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