Расстрел перед строем: отказавшихся воевать в ЧВК "Вагнер" казнят — беглый наемник

Боевики выводили двух заключенных, которые не хотели воевать, и убивали перед группой других.

Андрей Медведев / Скриншот

За отказ воевать наемников ЧВК Вагнера ждет расстрел, рассказал беглый боевик из бандформирований Евгения Пригожина Андрей Медведев, который участвовал в боях на территории Украины

Наемников, отказавшихся идти в бой, выстраивали в ряд и расстреливали на глазах у новобранцев. Выводили двух заключенных, которые не хотели воевать, и убивали перед группой других. Затем их сразу же хоронили в окопах, вырытых новобранцами. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Бывший наемник пояснил, что у ЧВК "Вагнер" нет какой-либо стратегии, а планы составляются на ходу. При этом после прибытия заключенных число погибших постоянно увеличивалось.

"Было все больше мертвых тел, и все больше прибывало новобранцев. В конце под моим командованием было уже много людей, и я уже не мог их подсчитать. Это был беспрерывный круговорот: больше мертвых тел — больше заключенных, больше мертвых тел — больше заключенных", — пояснил он.

При этом в ЧВК Вагнера не спешат выплачивать обещанных денег за погибших - по 5 млн рублей (71 тысяча долларов). По словам Медведева, многие погибшие в Украине числились как "пропавшие без вести".

При этом он заявил, что намерен привлечь к ответственности Пригожина и российского президента Владимира Путина.

Медведев надеется, что рано или поздно пропаганда в России перестанет работать, люди восстанут, и придут новые лидеры.

Как известно, главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вербует в российских тюрьмах "новобранцев", которых отправляют на войну в Украину.

При этом потери на войне среди "вагнеровцев" колоссальные. Большинство ликвидируют на линии фронта.

Ранее сообщалось, что в Новошахтинске, который находится в 20 км от границы с Украиной, неизвестный в камуфляже и балаклаве стрелял из пулемета в полицейских, которые прочесывали местность в поисках пропавшей женщины.

В результате 27-летний сержант был ранен, его госпитализировали. Telegram-каналы писали, что это был дезертир из ЧВК Вагнера.

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