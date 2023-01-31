Расстрел перед строем: отказавшихся воевать в ЧВК "Вагнер" казнят — беглый наемник

За отказ воевать наемников ЧВК Вагнера ждет расстрел, рассказал беглый боевик из бандформирований Евгения Пригожина Андрей Медведев, который участвовал в боях на территории Украины
Наемников, отказавшихся идти в бой, выстраивали в ряд и расстреливали на глазах у новобранцев. Выводили двух заключенных, которые не хотели воевать, и убивали перед группой других. Затем их сразу же хоронили в окопах, вырытых новобранцами. Об этом он рассказал в интервью CNN.
Бывший наемник пояснил, что у ЧВК "Вагнер" нет какой-либо стратегии, а планы составляются на ходу. При этом после прибытия заключенных число погибших постоянно увеличивалось.
"Было все больше мертвых тел, и все больше прибывало новобранцев. В конце под моим командованием было уже много людей, и я уже не мог их подсчитать. Это был беспрерывный круговорот: больше мертвых тел — больше заключенных, больше мертвых тел — больше заключенных", — пояснил он.
При этом в ЧВК Вагнера не спешат выплачивать обещанных денег за погибших - по 5 млн рублей (71 тысяча долларов). По словам Медведева, многие погибшие в Украине числились как "пропавшие без вести".
При этом он заявил, что намерен привлечь к ответственности Пригожина и российского президента Владимира Путина.
Медведев надеется, что рано или поздно пропаганда в России перестанет работать, люди восстанут, и придут новые лидеры.
Как известно, главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вербует в российских тюрьмах "новобранцев", которых отправляют на войну в Украину.
При этом потери на войне среди "вагнеровцев" колоссальные. Большинство ликвидируют на линии фронта.
Ранее сообщалось, что в Новошахтинске, который находится в 20 км от границы с Украиной, неизвестный в камуфляже и балаклаве стрелял из пулемета в полицейских, которые прочесывали местность в поисках пропавшей женщины.
В результате 27-летний сержант был ранен, его госпитализировали. Telegram-каналы писали, что это был дезертир из ЧВК Вагнера.
Читайте еще:
- Метит на кресло Путина: Пригожин из-за политических амбиций увеличивает роль ЧВК "Вагнера" в войне – ISW
- Пригожин использует Соледар для продвижения ЧВК "Вагнера" – ISW
- Могут готовить к участию в войне в Украине: в Беларуси создают аналог ЧВК Вагнера